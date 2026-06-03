En el décimo día de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un grupo de manifestantes entró por la fuerza a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), localizadas en la Avenida Universidad 1200, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron cerca del mediodía de este miércoles 03 de junio del 2026, cuando miembros de la CNTE derribaron una de las vallas perimetrales que resguardaban dicha dependencia . Para lograrlo, usaron postes de alumbrado público que se encontraban en una obra cercana al inmueble.

Después de abrir un acceso, alrededor de 20 personas encapuchadas ingresaron al edificio, donde, presuntamente, causaron daños al mobiliario, rompieron cristales y prendieron fuego a parte de las instalaciones.

Un grupo de personas embozadas protagonizó un segundo ataque, más agresivo, contra las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicadas sobre Avenida Universidad, al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, los manifestantes lograron… pic.twitter.com/DTAvofLvQZ — Excélsior (@Excelsior) June 3, 2026

Esta irrupción tuvo una duración aproximada de 15 minutos. Luego, los encapuchados regresaron a las filas del bloqueo que mantenían sobre Avenida Universidad y se retiraron del lugar.

Al interior del inmueble se pudieron observar los daños ocasionados tras el enfrentamiento con elementos de seguridad. Cristales rotos, mobiliario quemado y rastros del incendio quedaron en distintas áreas de las oficinas, mientras continuaban activadas las sirenas de emergencia.

Durante los hechos, una mujer policía auxiliar resultó intoxicada por el humo generado por el fuego y recibió atención médica.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

CNTE sale de Segob sin acuerdos; "no hay apertura", denuncia el magisterio

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) salió este miércoles de la Secretaría de Gobernación (Segob) sin acuerdos ni compromisos por parte del Gobierno Federal para concretar una mesa de diálogo con la Presidenta Claudia Sheinbaum, una de las principales exigencias del magisterio disidente.

"No hay apertura. Mostramos voluntad, pero no hay voluntad por parte del Gobierno Federal", afirmó Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la Sección 34 de la CNTE, al término de la reunión sostenida con autoridades federales.

En conferencia de prensa, el dirigente explicó que la Comisión Nacional Única de Negociación acudió a la dependencia para conocer la respuesta a la solicitud planteada un día antes respecto a una reunión directa con la titular del Ejecutivo federal.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Señaló que la organización esperaba conocer una fecha y hora para la instalación de esa mesa de trabajo; sin embargo, dijo que no hubo una respuesta favorable por parte de las autoridades.

Orozco sostuvo que la CNTE mantiene su insistencia en dialogar directamente con la Presidenta debido a que fue ella quien durante su campaña se comprometió a abrogar la Ley del ISSSTE, una de las principales demandas del movimiento magisterial.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

"Fuimos muy puntuales y enfáticos en decir por qué insistimos en la mesa con la Presidenta. Porque fue ella, en su proceso de campaña, quien dijo que estaría abrogando la Ley del ISSSTE", expresó.

Asimismo, rechazó las versiones que, dijo, intentan reducir las movilizaciones a un conflicto exclusivo de Oaxaca y aseguró que la protesta involucra a miles de trabajadores de distintas entidades del país agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

JM