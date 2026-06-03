Si no realizas el trámite antes del 30 de junio, podrías perder acceso a aplicaciones de mensajería, servicios gubernamentales y plataformas bancarias que utilizas todos los días.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reiteró que el próximo 30 de junio vence el plazo para que los usuarios completen el proceso de vinculación de sus líneas telefónicas móviles.

De acuerdo con las autoridades, la medida forma parte de una estrategia para combatir delitos como la extorsión y los fraudes telefónicos. Ricardo Castañeda, director general de Política Regulatoria de la CRT, explicó en una entrevista radiofónica que quienes no completen el trámite antes de la fecha establecida enfrentarán una suspensión temporal de su línea.

"No tenemos sobre la mesa llevar a cabo alguna prórroga porque es un plazo establecido en la Ley", señaló el funcionario.

La autoridad confía en que durante los últimos días del periodo aumentará considerablemente el número de registros, como suele ocurrir en este tipo de procedimientos.

¿Qué ocurrirá con tu número si no lo registras?

La CRT aclaró que las líneas que no sean vinculadas antes de la fecha límite no serán canceladas de forma definitiva. Lo que establece la legislación es una suspensión temporal del servicio. Esto significa que el número permanecerá deshabilitado hasta que el usuario complete el proceso de registro correspondiente.

Una vez realizada la vinculación, la línea volverá a activarse y podrá utilizarse normalmente. Sin embargo, mientras la suspensión permanezca vigente, los usuarios enfrentarán diversas restricciones que podrían afectar su comunicación diaria.

CANVA

No podrás hacer llamadas ni enviar mensajes

La consecuencia más inmediata será la pérdida del servicio habitual de telefonía móvil.

Los usuarios no podrán:

Realizar llamadas.

Recibir llamadas.

Enviar mensajes SMS.

Recibir mensajes SMS.

Al mantenerse suspendido el número telefónico asociado, muchas de las funciones básicas del dispositivo quedarán inhabilitadas temporalmente. Esto podría generar problemas especialmente para quienes utilizan su número celular como herramienta principal de comunicación personal o laboral.

Las aplicaciones que podrían dejar de funcionar

Uno de los puntos que más preocupa a los usuarios tiene que ver con las aplicaciones que dependen de la verificación mediante mensajes de texto o del número telefónico registrado. La CRT advirtió que la suspensión de la línea podría impedir el acceso a diversas plataformas digitales.

Entre las aplicaciones mencionadas por las autoridades se encuentran:

WhatsApp.

Telegram.

Llave MX.

IMSS Digital.

SAT Móvil.

APP CDMX.

La razón es sencilla: muchas de estas herramientas utilizan el número telefónico para autenticar la identidad del usuario o enviar códigos de verificación. Sin acceso al número vinculado, algunas funciones podrían dejar de operar correctamente o incluso bloquear el ingreso a determinadas cuentas.

¿Habrá algún servicio que siga funcionando?

A pesar de la suspensión, la CRT precisó que ciertos servicios esenciales continuarán disponibles. Las líneas suspendidas conservarán acceso a funciones consideradas básicas o de emergencia.

Entre ellas destacan:

Llamadas al 911.

Recepción de la alerta sísmica en teléfonos celulares.

Comunicación con el operador telefónico para completar el registro.

Es decir, aunque el usuario quede incomunicado para la mayoría de las actividades cotidianas, seguirá teniendo acceso a mecanismos relacionados con la seguridad y la regularización de su línea.

¿Por qué se implementó esta medida?

De acuerdo con la CRT, el objetivo principal del registro es fortalecer los mecanismos para combatir delitos como la extorsión telefónica y diversas modalidades de fraude. Las autoridades sostienen que la vinculación de las líneas permitirá mejorar los procesos de identificación y seguimiento cuando se detecten actividades ilícitas.

No obstante, el procedimiento también ha generado dudas entre algunos usuarios respecto al manejo y protección de sus datos personales. A pesar de ello, la autoridad reguladora reiteró su confianza en que la mayoría de los ciudadanos completará el trámite dentro del plazo establecido por la ley.

Aplicaciones como WhatsApp, Telegram, SAT Móvil, IMSS Digital y Llave MX forman parte de la vida cotidiana de millones de personas en México.

Por ello, la suspensión temporal de una línea telefónica podría tener efectos que van más allá de las llamadas tradicionales, afectando el acceso a servicios digitales, trámites gubernamentales y herramientas de comunicación utilizadas diariamente.

Con la fecha límite cada vez más cerca y sin posibilidad de una extensión, la recomendación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones es clara: completar el registro antes del 30 de junio para evitar interrupciones y mantener el acceso normal a todos los servicios asociados al número celular.

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