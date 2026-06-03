La expectativa por la Inauguración Mundial de Futbol 2026 ha generado diversas interrogantes entre los trabajadores mexicanos, en especial sobre la posibilidad de que el 11 de junio se decrete como un día festivo a nivel nacional. Ante la magnitud del evento deportivo, circulan rumores sobre un supuesto descanso obligatorio y el derecho a recibir una compensación económica extra en caso de laborar durante esta jornada. Para aclarar este panorama, es necesario revisar las disposiciones vigentes en la Ley Federal del Trabajo (LFT), el marco normativo que regula las relaciones laborales en el país.

El torneo internacional comenzará formalmente con el partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, programado para disputarse en el Estadio Ciudad de México. Este encuentro inaugural ha motivado a las autoridades locales a implementar medidas especiales para gestionar la movilidad urbana y garantizar la seguridad de los asistentes. Entre estas acciones, destaca la suspensión de actividades escolares para estudiantes de educación básica en la capital del país, una decisión que incrementó las especulaciones sobre un posible asueto generalizado.

El origen de la confusión se remonta a una propuesta inicial planteada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien en septiembre de 2025 sugirió otorgar un descanso a los ciudadanos para disfrutar del evento y reducir el congestionamiento vehicular.

¿La inauguración mundial de futbol 2026 se considera un día festivo oficial?

A pesar del entusiasmo que rodea a la justa deportiva, el jueves 11 de junio no está catalogado como un descanso obligatorio para los trabajadores. Las normativas laborales mexicanas establecen un calendario específico de fechas conmemorativas en las que se suspenden las labores, y el inicio de un torneo de futbol no forma parte de esta lista. Por lo tanto, las empresas e instituciones operarán con normalidad durante esa jornada.

Es importante distinguir entre las disposiciones administrativas de carácter local y las leyes federales. Mientras que el gobierno de la Ciudad de México tiene la facultad de modificar el calendario escolar de sus planteles o conceder permisos a sus servidores públicos, carece de atribuciones para imponer un asueto a las empresas privadas a nivel nacional. Las obligaciones de los empleadores se rigen estrictamente por el marco jurídico federal.

En consecuencia, los empleados del sector privado, así como los trabajadores de comercios, servicios y corporativos, deberán presentarse a sus centros de trabajo en sus horarios habituales. La falta de asistencia injustificada durante esta fecha podría derivar en las sanciones administrativas que cada empresa determine.

Lo que dicta la Ley Federal del Trabajo sobre el pago triple

Uno de los temas que mayor interés despierta es la remuneración económica. La legislación establece que, cuando un empleado presta sus servicios en un día de descanso obligatorio, tiene derecho a recibir su salario diario normal más un pago doble adicional, lo que comúnmente se conoce como pago triple. Esta protección busca compensar el esfuerzo de quienes laboran en fechas de asueto nacional.

No obstante, dado que el 11 de junio no ostenta la categoría de asueto oficial, esta disposición económica no resulta aplicable. Los trabajadores que cumplan con su jornada laboral durante el partido inaugural recibirán su salario ordinario, sin ningún tipo de bonificación o prima adicional por tratarse de la fecha de apertura del torneo. Las empresas no incurren en ninguna falta legal al pagar la tarifa regular.

En conclusión, el inicio del torneo representa un hito deportivo de gran relevancia, pero en el ámbito laboral, la jornada transcurrirá bajo las reglas habituales, sin descansos obligatorios ni compensaciones extraordinarias para la fuerza laboral del país.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

No te pierdas: Zoológico Guadalajara responde a video que muestra presunta agresión a león africano

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB