Tras la difusión en redes sociales de un video en el que se documenta una presunta agresión a un león africano por parte de un visitante, el Zoológico Guadalajara emitió un mensaje en el que aclaró el estado del animal.

Las imágenes que circulan en medios digitales muestran al ejemplar descansando sobre el pasto cuando, aparentemente, una piedra lanzada desde el área destinada para los visitantes lo alcanza en la cabeza, provocando que este y una leona se pusieran de pie de forma sobresaltada, mientras de fondo se escucha la voz de un hombre indicándole que se levantara.

"Gatito, levántese", dice el presunto agresor.

En un comunicado, el Zoológico Guadalajara señaló que tuvo conocimiento de la situación a través del video difundido en redes sociales. Indicó que la falta de un reporte oportuno por parte de algún visitante impidió una intervención inmediata.

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Consideró que el material audiovisual no muestra con claridad el momento en el que se arroja la piedra, por lo que "sería irresponsable atribuir la agresión a una persona específica sin esta prueba".

En este escenario, realizó un llamado a los visitantes para que, en caso de presenciar un acto de este tipo, acudan de inmediato a reportarlo con el personal de seguridad o con los empleados, a quienes se les puede distinguir por portar una playera o camisa de color beige.

Aclaró que, para que el reporte sea efectivo, es necesario brindar información específica, como la hora y ubicación exactas del incidente, la descripción de la persona responsable de molestar a alguno de los ejemplares y, de ser posible, fotos y videos como evidencia. Además, argumentando que la seguridad de los animales depende del trabajo conjunto entre el zoológico y los visitantes, también pidió confrontar directamente al agresor en el momento.

¿Cómo se encuentra el león africano del Zoológico de Guadalajara que habría sido agredido?

En su mensaje, el Zoológico Guadalajara indicó que, tras tener conocimiento de la situación, el ejemplar fue revisado por un equipo de médicos veterinarios, quienes concluyeron que no presentaba ninguna herida ni golpe.

"Una denuncia oportuna hace la diferencia entre poder actuar o solo lamentar los hechos. Reiteramos que el maltrato animal es inaceptable y está sancionado", finaliza el comunicado.

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MB