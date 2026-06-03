La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el problema del narcotráfico en México ha sido utilizado historica y actualmente por Estados Unidos como un argumento para intervenir en el territorio , aunque dejó claro que su Administración no busca un conflicto con el país vecino, sino mantener una relación de cooperación y el T-MEC.

Durante " La Mañanera " de este miércoles, la Mandataria recordó que desde hace décadas existe la percepción de que Washington emplea el combate al narcotráfico como un mecanismo de presión sobre México.

"No es nuevo. En las memorias de Miguel de la Madrid se menciona que el narcotráfico iba a ser un pretexto para influir en México", señaló.

La Presidenta se respalda con datos de seguridad en México

Sheinbaum sostuvo que el Estado mexicano sí combate a la delincuencia organizada mediante inteligencia, investigación, coordinación institucional y atención a las causas sociales, y rechazó las estrategias basadas únicamente en el uso de la fuerza .

Destacó que durante su Administración se han detenido más de 50 mil personas vinculadas con distintos delitos relacionados con grupos criminales y que los homicidios dolosos han disminuido 49 por ciento.

La Presidenta también defendió la colaboración con el gobierno estadounidense en temas de seguridad y migración, al señalar que ambas administraciones han construido mecanismos de coordinación que respetan la soberanía nacional.

No importa el partido: Sheinbaum

Sin embargo, consideró necesario analizar con cautela las recientes acciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, particularmente la solicitud de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, un senador y un presidente municipal en funciones.

La Mandataria insistió en que cualquier acusación debe estar sustentada con pruebas y ser procesada por las autoridades competentes mexicanas. "Si hay pruebas, que la Fiscalía haga su trabajo, pero tiene que haber pruebas", subrayó.

Agregó: "[...] lo dije así, viene un gobernador. Y no es porque sea de Morena. Porque si viniera una solicitud de extradición urgente de un gobernador, de otro partido político, del PAN o de Movimiento Ciudadano o del PRI, actuaríamos exactamente de la misma manera, de la misma manera. Porque el asunto es quién eligió a las personas. Y si hay pruebas para retirar del cargo a una persona y detenerla que está en esas condiciones".

En ese contexto, advirtió sobre el riesgo de que decisiones externas influyan en la vida política nacional y planteó una reflexión sobre quién debe decidir el futuro del país.

"¿Quién decide en México? El pueblo. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo ", expresó.

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FF