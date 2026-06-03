"No somos Díaz Ordaz": Sheinbaum acusa a la CNTE de buscar represión violenta antes del Mundial

La tensión escala previo al Mundial: la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a la CNTE de realizar "provocaciones" violentas para forzar una represión al estilo de 1968. Al negarles una reunión personal, la Mandataria encendió las alarmas sobre el futuro de las protestas que amenazan con desestabilizar la capital.

No es "pertinente" recibirlos personalmente: Sheinbaum

Sheinbaum Pardo consideró que las actuales manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no se comparan con las demandas legítimas del magisterio de años pasados, pues en los últimos días se han registrado actos violentos y de "provocación" . Además, señaló que no es "pertinente" recibirlos personalmente .

"Yo pienso que es una provocación de quien llega con la cara cubierta, porque muy distinto a las manifestaciones de los maestros de la CNTE de hace muchos años a las que estamos viviendo ahora, en donde deciden actuar con palos, romper vidrios, en fin. Entonces se juntan los extremos, ¿no? La ultraderecha con la supuesta ultraizquierda", señaló.

Sheinbaum afirma que provocadores buscan que el Gobierno federal los reprima

Durante la conferencia matutina de este miércoles 3 de junio, la Mandataria aseguró que la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantienen las puertas abiertas para dialogar. Y acusó que provocadores buscan que el Gobierno federal los reprima a días antes de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol, tal como hizo Gustavo Díaz Ordaz en 1968 .

"Lo que quieren muchos es que caigamos en la provocación de una represión, que por cierto, yo estoy en contra de cualquier forma de represión. Entonces quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial, no vamos a caer en la provocación. Si no somos Díaz Ordaz, no vamos a caer en la provocación", afirmó.

La Jefa del Ejecutivo mencionó que los bloques de la ultraderecha y la ultraizquierda se unen para desmeritar al Gobierno federal. Indicó que quienes no están de acuerdo con la respuesta de autoridades educativas son algunos maestros de Oaxaca o quienes no tienen representación sindical, sin embargo, aseguró que a todos se les atiende.

"Se les está atendiendo y las puertas están abiertas del diálogo, pero no vamos a caer en la provocación. Y aquellos que están permanentemente provocando para que caigamos en la provocación, pues les decimos, que mejor le entren al diálogo, porque si no parece que son de ultraderecha, la verdad. La verdad eso parece, porque no se entiende por qué romper vidrios cuando hay la puerta abierta a una negociación", expresó.

SEP y Segob mantienen las puertas abiertas para dialogar

Reiteró que la SEP y la Segob quieren implementar mesas tripartitas y buscar los mecanismos para mejorar las pensiones de los maestros, que es una de las grandes demandas, así como la discusión en las escuelas de la reforma educativa. Sheinbaum Pardo recordó que se reunió con maestros de Chiapas en presencia del gobernador, Eduardo Ramírez. Al preguntarle si atenderá a la CNTE personalmente, contestó que no es "pertinente".

"Considero en este momento, pues que no es pertinente esta reunión. ¿Por qué? Porque está el Secretario de Educación y la Secretaría de Gobernación que tienen todo, es decir, no va a cambiar nada si se reúnen conmigo, nada. Ellos tienen toda la confianza de la Presidenta para que puedan llegar a acuerdos con los maestros y saben ellos también, pues si no se puede por temas presupuestales, tampoco vamos a ofrecer algo que no podamos cumplir", explicó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que se han implementado nuevos esquemas de pensiones y para el retiro de los profesores. Por lo que reiteró su confianza para que lleguen a acuerdos.

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

OA