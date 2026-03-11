Este miércoles 11 de marzo se aplica el programa de Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), debido a la activación de la cuarta contingencia ambiental por ozono de 2026 por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

El programa Hoy No Circula tiene como finalidad reducir la emisión de gases contaminantes provenientes de los vehículos automotores, especialmente en situaciones críticas.

¿Por qué aplica el Doble Hoy No Circula este miércoles?

A las 16:00 horas del día de ayer, a través de un comunicado, la CAMe informó que se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 159 partículas por billón (ppb) en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), ubicada en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el central Estado de México.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México explicó que "el sistema anticiclónico que ha afectado al centro del país en los últimos días se intensificó durante la jornada, lo que generó condiciones de estabilidad atmosférica fuerte y vientos débiles en el Valle de México".

Estas condiciones, "junto con la tardía formación de nubosidad y la intensa radiación solar", favorecieron la acumulación de precursores de ozono, además de que se registraron temperaturas máximas de hasta 28° C, lo que provocó concentraciones del contaminante en el rango de "muy mala" calidad del aire.

En este escenario, las autoridades activaron la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de reducir la exposición de la población a la mala calidad del aire, además de disminuir la emisión de contaminantes.

La Zona Metropolitana del Valle de México se compone de la Ciudad de México y 60 municipios colindantes, donde habitan cerca de 20 millones de personas. Las autoridades activan la contingencia ambiental cuando el índice de calidad del aire supera el máximo permitido, es decir, 150 puntos.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 11 de marzo en CDMX y Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que este miércoles los siguientes vehículos deberán suspender su circulación en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Con información de EFE

