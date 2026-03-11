Autoridades de la Ciudad de México activaron la Fase I de la contingencia ambiental el pasado martes 10 de marzo a las 17:00 horas. Debido a esta medida, también entra en vigor el Doble Hoy NO circula en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La Fase I de la contingencia continúa vigente hasta esta mañana. Te diremos en qué horarios y a través de qué medios y plataformas podrás revisar las actualizaciones de esta medida ambiental y sanitaria activa en la capital del país este 11 de marzo ; del mismo modo, te compartiremos qué vehículos podrán circular con normalidad y cuáles deberán permanecer detenidos .

Notificación de las autoridades desde redes sociales. X / @CAMegalopolis

¿Dónde consultar las alertas atmosféricas?

Estas y otras notificaciones relacionadas con la contaminación ambiental y las medidas gubernamentales para contenerla podrás consultarlas en el perfil oficial de X de la CAMe: CAMegalópolis / @CAMegalopolis y en la página oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

De igual manera, puedes consultar el perfil oficial en X del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: @OVIALCDMX.

¿A qué hora es la siguiente notificación?

La próxima actualización oficial está prevista para las 10:00 horas de este miércoles .

La Comisión establece un esquema de comunicación con horarios habituales de actualización sobre el estado de la contingencia ambiental y las medidas vigentes. Las actualizaciones se emitirán mediante boletines en los siguientes horarios:

Primer corte en el monitoreo: se publica a las 10:00 horas con las actualizaciones correspondientes a las lecturas matutinas .

. Actualización intermedia: se publica si existen cambios en la calidad del aire o en las medidas adoptadas | 15:00 horas

Boletín vespertino (si es que persisten condiciones adversas o hay ajustes relevantes) | 20:00 horas

Doble Hoy NO circula | 11 de marzo de 2026

Deberán suspender su circulación este 11 de marzo, en horario de 05:00 a las 22:00 horas , vehículos que cumplan las siguientes características:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50 % de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México (Edomex).

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Vehículos EXENTOS del Doble Hoy NO Circula

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color rojo y terminación de placa diferente a 3 o 4.

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Los taxis pueden circular de 05:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

Las motocicletas están exentas de la Fase I.

Automóviles que no circulan este 11 de marzo por Fase I de contingencia ambiental. X / @CAMegalopolis

¿Doble Hoy NO Circula?

Se trata de una medida extraordinaria que tiene como objetivo controlar, prevenir, y minimizar la emisión de gases contaminantes originados desde los vehículos. En el día a día, existe la medida " Hoy NO Circula " en varias ciudades del país, entre ellas la capital de México, que consiste en limitar la circulación de autos y camiones según su matrícula .

Adicionalmente, cuando los niveles de contaminantes están en estado crítico, se aplica el " Doble Hoy no Circula ", específicamente cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa la Fase I de contingencia ambiental, lo que traduce en más vehículos que tendrán que suspender su circulación.

