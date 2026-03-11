Miércoles, 11 de Marzo 2026

¿Dónde revisar las notificaciones de la contingencia ambiental en CDMX?

Dependencias gubernamentales de la capital del país ponen a la disposición de usuarios páginas que alertan sobre estas medidas ambientales

Por: Fabián Flores

Revisa las notificaciones de la contingencia ambiental (Fase I) activa desde el pasado 10 de marzo por la tarde. SUN / ARCHIVO

Autoridades de la Ciudad de México activaron la Fase I de la contingencia ambiental el pasado martes 10 de marzo a las 17:00 horas. Debido a esta medida, también entra en vigor el Doble Hoy NO circula en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La contingencia continúa vigente hasta esta mañana. Te diremos en a través de qué medios y plataformas podrás revisar las actualizaciones de esta medida ambiental y sanitaria activa en la capital del país este 11 de marzo.

Notificación de las autoridades desde redes sociales. X / @CAMegalopolis

¿Dónde consultar las alertas atmosféricas?

Estas y otras notificaciones relacionadas con la contaminación ambiental y las medidas gubernamentales para contenerla podrás consultarlas en el perfil oficial de X de la CAMe: CAMegalópolis / @CAMegalopolis y en la página oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

De igual manera, puedes consultar el perfil oficial en X del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: @OVIALCDMX.

Doble Hoy NO circula | 11 de marzo de 2026

Deberán suspender su circulación este 11 de marzo, en horario de 05:00 a las 22:00 horas, vehículos que cumplan las siguientes características:

  • Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.
  • Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.
  • Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.
  • Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.
  • Restricción a la circulación del 50 % de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.
  • Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México (Edomex).
  • Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Automóviles que no circulan este 11 de marzo por Fase I de contingencia ambiental. X / @CAMegalopolis

¿Doble Hoy NO Circula?

Se trata de una medida extraordinaria que tiene como objetivo controlar, prevenir, y minimizar la emisión de gases contaminantes originados desde los vehículos. En el día a día, existe la medida "Hoy NO Circula" en varias ciudades del país, entre ellas la capital de México, que consiste en limitar la circulación de autos y camiones según su matrícula.

Adicionalmente, cuando los niveles de contaminantes están en estado crítico, se aplica el "Doble Hoy no Circula", específicamente cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa la Fase I de contingencia ambiental, lo que traduce en más vehículos que tendrán que suspender su circulación. 

