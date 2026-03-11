Autoridades de la Ciudad de México activaron la Fase I de la contingencia ambiental el pasado martes 10 de marzo a las 17:00 horas. Debido a esta medida, también entra en vigor el Doble Hoy NO circula en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).La contingencia continúa vigente hasta esta mañana. Te diremos en a través de qué medios y plataformas podrás revisar las actualizaciones de esta medida ambiental y sanitaria activa en la capital del país este 11 de marzo. Estas y otras notificaciones relacionadas con la contaminación ambiental y las medidas gubernamentales para contenerla podrás consultarlas en el perfil oficial de X de la CAMe: CAMegalópolis / @CAMegalopolis y en la página oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.De igual manera, puedes consultar el perfil oficial en X del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: @OVIALCDMX.Deberán suspender su circulación este 11 de marzo, en horario de 05:00 a las 22:00 horas, vehículos que cumplan las siguientes características:Se trata de una medida extraordinaria que tiene como objetivo controlar, prevenir, y minimizar la emisión de gases contaminantes originados desde los vehículos. En el día a día, existe la medida "Hoy NO Circula" en varias ciudades del país, entre ellas la capital de México, que consiste en limitar la circulación de autos y camiones según su matrícula.Adicionalmente, cuando los niveles de contaminantes están en estado crítico, se aplica el "Doble Hoy no Circula", específicamente cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa la Fase I de contingencia ambiental, lo que traduce en más vehículos que tendrán que suspender su circulación. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF