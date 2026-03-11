Autoridades de la Ciudad de México activaron la Fase I de la contingencia ambiental el pasado martes 10 de marzo a las 17:00 horas. Debido a esta medida, también entra en vigor el Doble Hoy NO circula en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La contingencia continúa vigente hasta esta mañana. Te diremos en a través de qué medios y plataformas podrás revisar las actualizaciones de esta medida ambiental y sanitaria activa en la capital del país este 11 de marzo.

Notificación de las autoridades desde redes sociales. X / @CAMegalopolis

¿Dónde consultar las alertas atmosféricas?

Estas y otras notificaciones relacionadas con la contaminación ambiental y las medidas gubernamentales para contenerla podrás consultarlas en el perfil oficial de X de la CAMe: CAMegalópolis / @CAMegalopolis y en la página oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

De igual manera, puedes consultar el perfil oficial en X del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: @OVIALCDMX.

Doble Hoy NO circula | 11 de marzo de 2026

Deberán suspender su circulación este 11 de marzo, en horario de 05:00 a las 22:00 horas , vehículos que cumplan las siguientes características:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50 % de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México (Edomex).

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Automóviles que no circulan este 11 de marzo por Fase I de contingencia ambiental. X / @CAMegalopolis

¿Doble Hoy NO Circula?

Se trata de una medida extraordinaria que tiene como objetivo controlar, prevenir, y minimizar la emisión de gases contaminantes originados desde los vehículos. En el día a día, existe la medida " Hoy NO Circula " en varias ciudades del país, entre ellas la capital de México, que consiste en limitar la circulación de autos y camiones según su matrícula .

Adicionalmente, cuando los niveles de contaminantes están en estado crítico, se aplica el " Doble Hoy no Circula ", específicamente cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa la Fase I de contingencia ambiental, lo que traduce en más vehículos que tendrán que suspender su circulación.

FF