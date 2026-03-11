Miércoles, 11 de Marzo 2026

Pensión Bienestar: Estos apellidos cobran hoy, miércoles 11 de marzo

Según el calendario, quienes formen parte de los Programas para el Bienestar recibirán su apoyo económico correspondiente al bimestre marzo-abril

Por: El Informador

Si eres una de las personas beneficiarias de las Pensiones del Bienestar, este es el calendario de pagos por orden alfabético de apellidos. ESPECIAL/@apoyosbienestar

A comienzos de este mes y,  durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario oficial del segundo pago de 2026 de las Pensiones del Bienestar, el cual corresponde al bimestre marzo-abril. El apoyo se dispersa de forma escalonada y por orden de letra; estas son las personas que cobrarán su pensión en este viernes 6 de marzo. 

Según el calendario, quienes formen parte de los siguientes Programas para el Bienestar recibirán su apoyo económico correspondiente al bimestre antes mencionado: Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, Apoyo para Madres Trabajadoras y el programa Sembrando Vida.

¿Quiénes cobran este 11 de marzo su Pensión del Bienestar?

De acuerdo con el calendario presentado por Montiel, las y los beneficiarios que recibirán este lunes 9 de marzo su pensión corresponden al apellido cuya primera letra sea:

  • Miércoles 11 de marzo: Letra  | H | I | J | K 
 ESPECIAL/X/@GobiernodeMéxico
ESPECIAL/X/@GobiernodeMéxico

Los apoyos serán depositados en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiaria y beneficiario en las fechas ya señaladas por la Secretaría del Bienestar:

También cabe recordar que, con el fin de adaptarse a la actual inflación y cubrir la canasta básica, el gobierno mexicano anunció a comienzos de año un incremento en el monto de todas las pensiones, el cual quedó de la siguiente forma:

  • Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos
  • Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos
  • Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

