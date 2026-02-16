La Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono que se vive en Ciudad de México y el Estado de México mantiene a las autoridades alertas respecto a los programas que se activaron con relación a la alerta, como el "Hoy no circula". Ante esto, algunos se preguntan si habrá un operativo especial contra vehículos que no acaten las disposiciones. Estos son los detalles:

En su reporte más reciente, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que este lunes 16 febrero continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y sus medidas , con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

Van por estos vehículos

Por tal razón, este día se mantiene la implementación del programa "Hoy no circula" que restringe la circulación de algunos vehículos por el área metropolitana y que, a su vez, movilizará a las autoridades a reforzar la detección y sanción de automóviles que no cumplan con esta disposición .

Medidas y acciones a cargo del gobierno:

-Las autoridades de salud en el ámbito de sus competencias difundirán las recomendaciones de protección a la salud.

-Restringir la circulación de todos los vehículos oficiales de uso administrativo de las dependencias de los tres niveles de gobierno, se exceptúan los vehículos híbridos o eléctricos, de emergencia, de vigilancia y de servicios urbanos.

-Reforzar la detección y sanción de vehículos ostensiblemente contaminantes, de vehículos sin verificación o que circulan el día que no les corresponde .

-Prohibir la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación.

Intensificar la vigilancia y el combate de incendios en zonas agrícolas y forestales.

-Suspender actividades de mantenimiento a la infraestructura urbana del gobierno local correspondiente, que generen emisiones fugitivas de compuestos orgánicos volátiles, uso de solventes, aplicación de pintura, bacheo, pavimentación, entre otros, con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes.

-Suspender las obras que obstruyan o dificulten el tránsito, con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes.

-Las autoridades ambientales federales actuarán en el marco de sus respectivas atribuciones, con el objetivo de contribuir con la reducción de emisiones a la atmósfera en la ZMVM.

¿Quiénes deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas?

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

7. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

