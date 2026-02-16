La alerta en la Ciudad de México por la contingencia ambiental atmosférica se mantiene este lunes 16 de febrero y las autoridades recomiendan una serie de medidas para enfrentar este riesgo para la salud:

Con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la ZMVM, publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas para este lunes 16 de febrero del 2026 , con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México compartió que, con base en la revisión de los datos presentados por los modelos meteorológicos, para este lunes se mantiene el sistema anticiclónico en el centro del país provocando estabilidad atmosférica, así como cielo despejado la mayor parte del día y viento débil, con estas condiciones se presentará acumulación de los contaminantes y formación de ozono, registrándose concentraciones dentro del rango de Mala a Muy Mala calidad del aire.

Medidas y recomendaciones para la población

Se recuerda a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas , en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

- Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

- Suspender cualquier actividad al aire libre , organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

-Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos , programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

-Se recomienda no fumar , especialmente en espacios cerrados.

-Mantenerse informados sobre la calidad del aire con la App “Aire”, en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, en X (Twitter) @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

