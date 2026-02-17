Este martes 17 de febrero se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), de acuerdo con el último reporte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), publicado anoche. Esta situación ambiental ha llevado a las autoridades a implementar el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).El organismo, que opera en los estados antes mencionados, indicó que se mantiene la contingencia debido a que las condiciones climáticas aún favorecen la acumulación de ozono en la atmósfera."Dado a las condiciones meteorológicas se esperan con pocos cambios, se pronostica que las concentraciones de ozono llegarán al rango de Muy Mala calidad del aire, de acuerdo con el Índice AIRE y SALUD", se lee en el último comunicado publicado por la dependencia.Con la Fase 1 se activa el Doble Hoy No Circula, lo que significa que más unidades tendrán que suspender su circulación.La Zona Metropolitana del Valle de México se compone de la Ciudad de México y 60 municipios colindantes, donde habitan cerca de 20 millones de personas. Las autoridades activan la contingencia ambiental cuando el índice de calidad del aire supera el máximo permitido, es decir, 150 puntos.Respecto a las restricciones viales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis señaló que los siguientes vehículos deberán suspender hoy su circulación, en un horario de 5:00 hasta las 22:00 horas: Además de las restricciones viales, CAMe recomendó a la población del Valle de México, de ser posible, realizar actividades laborales desde casa y realizar trámites en línea. También pide evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.Recomienda recargar gasolina después de las 18:00 y antes de las 10:00 horas, sin recargar más combustible una vez que se libere el seguro de la pistola de llenado.Asimismo, pide reducir el uso de combustibles en casa con duchas cortas y utilizar recipientes con tapa al cocinar.Con información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB