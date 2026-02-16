"El Caballero de los Siete Reinos": este es el final explicado del capítulo 5

Este domingo fue publicado el quinto capítulo de "El Caballero de los Siete Reinos" en la plataforma de streaming HBO Max, cuyo final dejó con dudas a algunos seguidores de las historias de George R. R. Martin.

En esta entrega, finalmente ocurrió lo que varios estaban esperando: el desarrollo del Juicio de los Siete solicitado por Aerion Targaryen, presentando un combate que dejó varias bajas entre los caballeros participantes (alerta de spoiler).

Además de la batalla, en varias ocasiones el episodio incorporan escenas del pasado de Duncan, mostrando cómo fue que terminó como el escudero de Ser Arlan de Pennytree.

Al estar a punto de perder, Aerion decide rendirse, poniendo fin a la pelea. Duncan, a pesar de estar malherido, sobrevive; sin embargo, el príncipe Baelor Targaryen, quien decidió en el último minuto unirse al equipo del caballero principiante para defender lo que considera justo, no corre con la misma suerte.

¿Maerkar mata a Baelor Targaryen intencionalmente?

Debido a que era el heredero del Trono de Hierro, al ser el primer hijo de Daeron II, Baelor se enfrentó a caballeros que le habían jurado lealtad, contra su sobrino Aerion y a su propio hermano, el príncipe Maekar.

Este último es el responsable de propinar el golpe mortal sobre la cabeza de Baelor durante el combate, visible solo hasta que este solicita que le retiren el yelmo.

En los libros, George R. R. Martin expone la relativa inocencia de Maekar respecto a la muerte del heredero:

"Algunos dirán que mi intención era matar a mi hermano. Los dioses saben que es mentira, pero escucharé los rumores hasta el día de mi muerte. Y fue mi maza la que le asestó el golpe mortal, de eso no tengo ninguna duda", le dice el hombre a Duncan.

"Por extraño que parezca, no recuerdo el golpe que le rompió el cráneo. ¿Es eso una bendición o una maldición? Creo que un poco de ambas cosas", menciona.

Tampoco parece lógico que Maekar terminara con la vida de su hermano por ambición, ya que con su muerte no podía acercarse de forma importante al trono, ya que es el cuarto hijo de Daeron II. De este modo, el sucesor de Baelor es su hijo, Valarr.

Un spoiler más grande...

Los fanáticos de las historias de George R. R. Martin saben que, a pesar de lo antes expuesto, Maekar sí llega a gobernar en el futuro tras una serie de muertes inesperadas en la familia real.

