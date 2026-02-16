Beca Benito Juárez: ¡Al fin! Calendario de pagos OFICIAL de febrero 2026

La mañana de este lunes 16 de febrero la espera finalmente terminó para miles de beneficiarios de las Becas Benito Juárez, pues las autoridades publicaron el calendario oficial de pagos del bimestre enero-febrero, el primero del 2026.

Las fechas de los depósitos llegan tras varios días de demora, caracterizados por la ausencia de noticias de medios oficiales. De este modo, el calendario rompe con la incertidumbre de los derechohabientes de la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior y de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Calendario oficial de pagos de las Becas Benito Juárez de febrero 2026

A través de su sitio web oficial, el Banco del Bienestar dio a conocer el calendario oficial de pagos de los apoyos antes mencionados. De acuerdo con la información, los depósitos a cargo de la entidad financiera comienzan este mismo lunes y concluyen el próximo viernes 27 de febrero.

Lunes 16 de febrero – A, B

Martes 17 de febrero – C

Miércoles 18 de febrero – D, E, F

Jueves 19 de febrero – G

Viernes 20 de febrero – H, I, J, K, L

Lunes 23 de febrero – M

Martes 24 de febrero – N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 25 de febrero – R

Jueves 26 de febrero – S

Viernes 27 de febrero – T, U, V, W, X, Y, Z

¿Cuánto pagan las Becas Benito Juárez y Rita Cetina en 2026?

De acuerdo con las reglas de los programas sociales, los pagos se realizan cada bimestre, excluyendo los meses de julio y agosto por el periodo vacacional. Los recursos son depositados directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar de los estudiantes, sin intermediarios.

La Beca Benito Juárez se entrega a todas y todos los estudiantes de preparatoria o bachillerato con pagos bimestrales de mil 900 pesos.

A su vez, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro continúa llegando a estudiantes de instituciones prioritarias, con un apoyo de 5 mil 800 pesos bimestrales.

