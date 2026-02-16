Este lunes, Nadia López García se convirtió en la nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cargo que hasta la semana pasada ocupaba Marx Arriaga Navarro.

La asignación fue anunciada por el secretario de Educación, Mario Delgado, a través de medios oficiales.

"SEP informa que Nadia López García, pedagoga, poeta indígena y activista en derechos educativos y culturales, es nombrada nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos", dice la publicación.

El pasado 13 de febrero, Marx Arriaga, quien entonces ocupaba el puesto, fue destituido, a lo que se opuso, afirmando en sus redes sociales que no se retiraría.

"¡Protesta con propuesta! Nuestros Comités de Defensa decidieron que resistiéramos en esta oficina donde se defendieron los Libros de Texto. Pero no lo haremos con los brazos caídos. Nos proponemos 24 horas de reflexión crítica sobre el sueño del Humanismo Mexicano y la #NEM", escribió.

Tras este mensaje, a pesar de que la Secretaría de Educación Pública confirmó su remoción, Arriaga se atrincheró en su oficina y ofreció una conferencia de prensa en la que señaló que no se le había notificado de su despido, por lo que no se iría hasta recibir una notificación formal.

Sobre el caso, esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que Arriaga se negó a modificar los libros de texto gratuitos para incluir a más mujeres en la historia. Tras los desacuerdos, se le ofrecieron alternativas para que siguiera ocupando un puesto en el Gobierno de México, las cuales rechazó.

Marx Arriaga estuvo al mando de la elaboración de los libros de texto gratuitos durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que se ha llamado la Nueva Escuela Mexicana.

