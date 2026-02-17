La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó el día de ayer que, la Fase I de contingencia ambiental por ozono se mantendría aún este pasado 16 de febrero de 2026 en la Ciudad de México y en el Valle de México, debido al mal pronóstico de calidad del aire. Dado que la prohibición de flujo vehicular permanece, en esta nota te contamos qué autos sí o sí están exentos del programa. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, los conductores que decidan incumplir con la contingencia ambiental serán multados con hasta más de 3 mil pesos por las autoridades. El "Doble Hoy No Circula" tiene como objetivo disminuir la exposición de la población al aire y reducir las emisiones nocivas por parte de autos y otros vehículos. Primerísimo conozcamos los que no; la Comisión Nacional de la Megalópolis anunció que desde las 5:00 a las 22:00 horas, estos vehículos deberán suspender su circulación debido a la contingencia ambiental:Por otro lado, los vehículos que están exentos al programa son los siguientes:La comisión recomienda a los conductores ponerles gasolina a sus autos después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas, además de no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.Con información de SUN*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO