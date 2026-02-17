La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó el día de ayer que, la Fase I de contingencia ambiental por ozono se mantendría aún este pasado 16 de febrero de 2026 en la Ciudad de México y en el Valle de México, debido al mal pronóstico de calidad del aire. Dado que la prohibición de flujo vehicular permanece, en esta nota te contamos qué autos sí o sí están exentos del programa.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, los conductores que decidan incumplir con la contingencia ambiental serán multados con hasta más de 3 mil pesos por las autoridades. El "Doble Hoy No Circula" tiene como objetivo disminuir la exposición de la población al aire y reducir las emisiones nocivas por parte de autos y otros vehículos.

¿Qué vehículos están TOTALMENTE exentos del programa?

Primerísimo conozcamos los que no; la Comisión Nacional de la Megalópolis anunció que desde las 5:00 a las 22:00 horas, estos vehículos deberán suspender su circulación debido a la contingencia ambiental:

Vehículos de uso particular con holograma de verificación “2”; con holograma de verificación "1", con último dígito de placa 1, 3, 5, 6, 7 y 9; con holograma de verificación "0" y "00", engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

Por otro lado, los vehículos que están exentos al programa son los siguientes:

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exentos.

Motocicletas.

Vehículos con holograma "0" o "00" vigente, si cuentan con engomado diferente al color amarillo o terminación de placa diferente a 5 o 6.

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten.

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

Vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

Vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

La comisión recomienda a los conductores ponerles gasolina a sus autos después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas, además de no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

