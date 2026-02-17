Martes, 17 de Febrero 2026

Doble Hoy No Circula: ¿Qué vehículos están totalmente exentos del programa?

Dado que la prohibición de flujo vehicular permanece, aquí te contamos qué autos sí o sí están exentos del programa

El "Doble Hoy No Circula" tiene como objetivo disminuir la exposición de la población al aire y reducir las emisiones nocivas por autos. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó el día de ayer que, la Fase I de contingencia ambiental por ozono se mantendría aún este pasado 16 de febrero de 2026 en la Ciudad de México y en el Valle de México, debido al mal pronóstico de calidad del aire. Dado que la prohibición de flujo vehicular permanece, en esta nota te contamos qué autos sí o sí están exentos del programa. 

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, los conductores que decidan incumplir con la contingencia ambiental serán multados con hasta más de 3 mil pesos por las autoridades. El "Doble Hoy No Circula" tiene como objetivo disminuir la exposición de la población al aire y reducir las emisiones nocivas por parte de autos y otros vehículos. 

¿Qué vehículos están TOTALMENTE exentos del programa?

Primerísimo conozcamos los que no; la Comisión Nacional de la Megalópolis anunció que desde las 5:00 a las 22:00 horas, estos vehículos deberán suspender su circulación debido a la contingencia ambiental:

  • Vehículos de uso particular con holograma de verificación “2”; con holograma de verificación "1", con último dígito de placa 1, 3, 5, 6, 7 y 9; con holograma de verificación "0" y "00", engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

Por otro lado, los vehículos que están exentos al programa son los siguientes:

  • Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exentos.
  • Motocicletas.
  • Vehículos con holograma "0" o "00" vigente, si cuentan con engomado diferente al color amarillo o terminación de placa diferente a 5 o 6.
  • Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.
  • Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten.
  • Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.
  • Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.
  • Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.
  • Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.
  • Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).
  • Vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.
  • Vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

La comisión recomienda a los conductores ponerles gasolina a sus autos después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas, además de no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

