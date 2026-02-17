Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se registran el miércoles 18 de febrero?

La Pensión Mujeres Bienestar, uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, abrió un nuevo periodo de registro del 16 al 22 de febrero de 2026, con el propósito de ampliar la cobertura e incorporar a más mujeres de 60 a 64 años como beneficiarias.

Este apoyo económico busca fortalecer la autonomía y el bienestar de las mujeres en esta etapa de la vida, además de funcionar como un esquema de transición hacia la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, a la cual se accede de manera automática al cumplir 65 años.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Bienestar, el proceso de registro se llevará a cabo de forma presencial en los módulos de atención habilitados en todo el país, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a domingo. Para asegurar una atención ordenada y evitar aglomeraciones, el ingreso se organizará con base en la letra inicial del primer apellido de las solicitantes.

¿Quiénes se registran el martes 18 de febrero?

El miércoles 18 de febrero corresponde el turno a las mujeres cuyo primer apellido inicie con las letras I, J, K, L y M. Las autoridades exhortaron a respetar el calendario asignado para agilizar el trámite y evitar contratiempos en los módulos.

El resto del calendario queda de la siguiente manera:

Jueves 19: N, Ñ, O, P, Q y R

Viernes 20: S, T, U, V, W, X, Y y Z

Sábado 21 y domingo 22: Todas las letras

La Secretaría de Bienestar precisó que las mujeres que, por alguna razón, no puedan acudir de manera presencial en la fecha asignada, tienen la opción de solicitar una visita domiciliaria a través del portal gob.mx/bienestar, donde también se puede consultar la ubicación exacta del módulo correspondiente a cada localidad.

La Pensión Mujeres Bienestar otorga un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos. Una vez que las beneficiarias cumplen 65 años, el cambio a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se realiza de forma automática, sin necesidad de un nuevo registro.

Requisitos para el registro

Para completar el trámite, las solicitantes deberán presentar la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial vigente

CURP con impresión reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (con antigüedad no mayor a tres meses)

Número telefónico de contacto

Durante el proceso, también se puede designar a una persona auxiliar, quien podrá realizar trámites posteriores en nombre de la beneficiaria, siempre y cuando presente la misma documentación requerida.

Con este nuevo periodo de inscripción, el Gobierno federal busca ampliar la cobertura del programa y garantizar que más mujeres accedan a este apoyo económico antes de integrarse a la pensión universal para adultos mayores.

YC