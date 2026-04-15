Diferencias entre la credencial INAPAM y la Tarjeta Dorada para adultos mayores que debes conocer

En México, el bienestar económico y social de las personas de la tercera edad es una prioridad que se atiende a través de diversos programas gubernamentales. Frente a los retos que impone la inflación actual y el encarecimiento de los productos básicos, miles de adultos mayores buscan alternativas eficaces para hacer rendir su dinero, apoyándose principalmente en los atractivos beneficios, exenciones de pago y descuentos que ofrecen las credenciales oficiales.

En este escenario, recientemente ha cobrado gran relevancia el lanzamiento de la llamada Tarjeta Dorada, una credencial innovadora que otorga rebajas de hasta el 50 por ciento en servicios básicos, trámites y comercios.

Esta iniciativa ha generado diversas dudas a nivel nacional, pues muchos usuarios se cuestionan si este nuevo plástico reemplazará a la tradicional credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), a quiénes va dirigida exactamente y cuáles son las diferencias fundamentales entre ambas herramientas de apoyo social.

¿Qué es la Tarjeta Dorada y en qué se diferencia del INAPAM?

La principal diferencia entre ambos documentos radica en su cobertura geográfica y en la dependencia gubernamental que las emite. Mientras que la credencial del INAPAM es un documento de validez federal, disponible para todos los adultos mayores de 60 años en cualquier estado de la República Mexicana, la Tarjeta Dorada es un programa de carácter estrictamente estatal.

Específicamente, la Tarjeta Dorada, cuyo nombre oficial es “Tarjeta Dorada: Envejecimiento con Bienestar”, es una iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado de Guerrero, coordinada a través del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM) y la Secretaría de Bienestar estatal. Por lo tanto, este beneficio está dirigido única y exclusivamente a los residentes de dicha entidad que tengan 60 años cumplidos. Si un adulto mayor no vive en Guerrero, el trámite simplemente no procede.

En términos de funcionamiento , es vital aclarar que la Tarjeta Dorada no sustituye al INAPAM, sino que actúa como un potenciador que complementa los descuentos a nivel local . Quienes poseen este nuevo plástico pueden acceder a un catálogo de promociones que impactan directamente en sus gastos diarios.

Entre los beneficios destacan tarifas reducidas en el transporte público estatal, convenios con farmacias locales para la compra de medicamentos de patente, acceso gratuito o a mitad de precio en eventos culturales, y uno de los apoyos más solicitados: un 50 por ciento de descuento en el trámite de la licencia de conducir.

¿Cuándo, dónde y por qué tramitar estos apoyos?

El propósito fundamental de ambos programas es proteger la economía de uno de los sectores más vulnerables de la población, reduciendo sus gastos cotidianos y fomentando su inclusión social. Al contar con ambas tarjetas, los adultos mayores guerrerenses pueden maximizar sus ahorros de manera estratégica, utilizando el INAPAM para beneficios a nivel nacional (como transporte foráneo, aerolíneas o cadenas comerciales) y la Tarjeta Dorada para sus gestiones del día a día en su estado.

Para tramitar la Tarjeta Dorada durante este mes de abril de 2026, las autoridades han habilitado módulos de registro gratuitos en ciudades clave como Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco. Además, con el fin de garantizar que ningún ciudadano elegible pierda la oportunidad de obtenerla, se han desplegado brigadas y unidades móviles que recorren las comunidades rurales, asegurando una cobertura total y equitativa.

Los requisitos para obtener la Tarjeta Dorada incluyen presentar una identificación oficial (INE) con copia al, la CURP actualizada (se recomienda la versión biométrica para agilizar la validación), un comprobante de domicilio con no más de tres meses de antigüedad que acredite la residencia en Guerrero, dos fotografías tamaño infantil y llenar el formato de autorización de datos personales.

Por su parte, la credencial del INAPAM se sigue tramitando de manera habitual y permanente en los Módulos de Bienestar distribuidos en todo el país.

Conocer las características y alcances de cada programa permite a los adultos mayores aprovechar al máximo los derechos y apoyos que el Estado les brinda. Si bien la Tarjeta Dorada es un beneficio exclusivo para los guerrerenses por el momento, representa un modelo de atención integral que podría inspirar a otras entidades a sumar esfuerzos en favor de la economía de la tercera edad, fortaleciendo la sólida red de descuentos que ya ofrece el INAPAM a nivel nacional.

YC