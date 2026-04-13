INAPAM: Este es el descuento en el Zoológico de Guadalajara para adultos mayores

Las personas adultas mayores que poseen la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tienen acceso a un beneficio especial en uno de los principales espacios de recreación de Jalisco: el Zoológico Guadalajara. Este incentivo forma parte de una estrategia más amplia de descuentos orientados a promover la inclusión y facilitar el acceso a actividades culturales y de entretenimiento.

Según información oficial del propio recinto, el apoyo no implica el ingreso sin costo, sino la aplicación de una tarifa preferencial. En este caso, los adultos mayores pagan el equivalente al boleto infantil al presentar una identificación oficial o su credencial vigente del INAPAM en taquilla.

¿Cuál es el descuento para adultos mayores en el Zoológico Guadalajara?

El beneficio se aplica directamente sobre el precio de entrada general y también en los distintos paquetes disponibles dentro del parque. En la práctica, esto significa que las personas de 60 años o más con credencial INAPAM no cubren la tarifa de adulto, sino que acceden al costo reducido destinado a menores de entre 3 y 11 años.

Por ejemplo, en el boleto general (uno de los más demandados) el precio regular para adultos ronda los 130 pesos, mientras que la tarifa infantil es inferior, lo que representa un ahorro significativo para este grupo de la población.

Asimismo, este esquema de descuento se mantiene en paquetes más completos que incluyen experiencias adicionales como el acuario, el safari o el teleférico, donde también se respeta la tarifa preferencial para adultos mayores.

El beneficio se aplica siempre y cuando se presente una identificación oficial (INE) o la credencial del INAPAM al momento de adquirir sus boletos en taquilla.

Descuentos del INAPAM impulsan inclusión y acceso a la recreación en Guadalajara

El Zoológico Guadalajara implementa esta medida como parte de sus políticas de inclusión, en concordancia con los programas sociales impulsados por el INAPAM, organismo federal enfocado en mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en México.

El descuento en el Zoológico se integra a una amplia red de apoyos que el INAPAM ofrece a nivel nacional. A través de esta credencial, las personas adultas mayores pueden obtener reducciones en rubros como transporte, alimentación, salud, cultura y recreación.

En el ámbito cultural, por ejemplo, diversos museos y zonas arqueológicas brindan acceso gratuito o tarifas preferenciales, lo que incentiva la participación activa de este sector en actividades educativas y de esparcimiento.

Estos beneficios responden a la necesidad de mejorar las condiciones de vida de una población que, en muchos casos, enfrenta limitaciones económicas, facilitando su acceso a servicios y espacios públicos.

Este tipo de descuentos permite que un mayor número de adultos mayores disfrute de uno de los espacios más representativos del Área Metropolitana de Guadalajara, destacado por su diversidad de exhibiciones, áreas temáticas y propuestas educativas, fortaleciendo así su acceso a la recreación y la convivencia social.

El parque se localiza en la zona de Huentitán, al norte de la ciudad de Guadalajara, y opera generalmente de martes a domingo en un horario aproximado de 10:00 a 18:00 horas, sujeto a cambios según la temporada.

YC