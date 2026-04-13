¿Adiós al INAPAM? La NUEVA Tarjeta Dorada que ofrece hasta 50% de descuento a adultos mayores

Miles de adultos mayores en México buscan alternativas para rendir su dinero frente a la inflación actual apoyándose, sobre todo, en los atractivos beneficios que ofrece la tarjeta del INAPAM. En este escenario, sorprendió el lanzamiento de la Tarjeta Dorada, una credencial innovadora que otorga descuentos de hasta el 50 por ciento en servicios básicos y comercios.

Esta iniciativa genera revuelo nacional porque muchos usuarios cuestionan si este nuevo plástico reemplazará a la tradicional c redencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) . La realidad demuestra que esta herramienta llega para revolucionar la economía de las personas mayores de 60 años con beneficios directos y tangibles.

¿Quiénes pueden tramitar la Tarjeta Dorada y qué beneficios ofrece?

Fue el Gobierno de Guerrero quien impulsó esta atractiva iniciativa que de inmediato captó la atención de mucha gente, y aunque la Tarjeta Dorada sólo aplica para los pobladores de esta entidad , todo apnta a que en otros lugares se podría replicar la iniciativa.

Por el momento, autoridades habilitaron módulos de registro en ciudades como Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco durante este mes de abril de 2026 . El Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM) coordina la entrega gratuita de este documento. Además, los organizadores desplegaron unidades móviles en zonas rurales para garantizar que ningún ciudadano elegible pierda la oportunidad de tramitarla. Este esfuerzo logístico asegura una cobertura total en la región y establece un modelo de atención rápida.

Los usuarios de la Tarjeta Dorada acceden a un catálogo de promociones que impactan directamente en sus gastos diarios. El beneficio más solicitado incluye un descuento del 50 por ciento en el trámite de la licencia de conducir , una medida excelente para quienes mantienen su independencia al volante. Los ayuntamientos participantes también aplican rebajas significativas en el pago del impuesto predial y el servicio de agua potable. A esto suman tarifas preferenciales en el transporte público local y precios especiales en medicamentos dentro de una amplia red de farmacias afiliadas.

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Muchos beneficiarios temen perder sus apoyos federales al tramitar este nuevo documento estatal, pero las reglas de operación confirman lo contrario. La Tarjeta Dorada NO sustituye al INAPAM; de hecho, funciona como un complemento estratégico. Los adultos mayores pueden presentar ambas credenciales en distintos establecimientos para maximizar sus ahorros. Esta dualidad permite cubrir huecos que los convenios federales dejan vacíos a nivel local, brindando una protección financiera mucho más robusta.

¿Por qué surge esta iniciativa de la Tarjeta Dorada ahora y qué la hace única?

La presión económica sobre los pensionados obligó a los gobiernos locales a buscar soluciones inmediatas durante los últimos años. Históricamente, los programas federales enfrentan dificultades para obligar a los comercios locales o a los municipios a otorgar descuentos en impuestos estatales.

Eventos previos, como las crisis inflacionarias de la década pasada, demostraron que las credenciales nacionales resultan insuficientes si no cuentan con el respaldo de las autoridades estatales . Por ello, el gobierno de Guerrero decidió crear un instrumento jurídico propio que garantice estas rebajas por ley en su territorio.

Para entender este fenómeno, resulta fundamental diferenciar entre la jurisdicción federal y la estatal. El INAPAM opera bajo leyes federales y negocia a gran escala, mientras que la Tarjeta Dorada nace de acuerdos directos con los municipios y empresarios locales de Guerrero.

Esto significa que el estado tiene el poder directo de condonar la mitad del costo de sus propios trámites, como las licencias o el registro civil. Casos similares ocurrieron en la Ciudad de México con tarjetas de movilidad, pero ninguna había integrado tantos servicios fiscales y comerciales en un solo plástico para este sector de la población.

¿Cómo obtener la Tarjeta Dorada GRATIS? El PASO a PASO

Los interesados necesitan cumplir requisitos muy sencillos para obtener este beneficio de forma inmediata: deben tener 60 años cumplidos, residir en el estado de Guerrero y acudir a los módulos de la Secretaría de Bienestar estatal o del IGATIPAM.

Allí entregarán una copia de su identificación oficial vigente (INE), la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada, un comprobante de domicilio reciente y dos fotografías tamaño infanti l. Los funcionarios procesan el trámite sin cobrar un solo peso y entregan la credencial en tiempo récord.

El éxito rotundo de este programa en el sur del país enciende el furor en otras entidades de la República Mexicana. Los ciudadanos de Jalisco, Nuevo León y el Estado de México ya exigen a sus gobernantes replicar este modelo de descuentos agresivos; mientras tanto, los guerrerenses disfrutan de una herramienta que alivia sus bolsillos y les otorga una vejez más digna.

¿La Tarjeta Dorada reemplaza al INAPAM?

No, la Tarjeta Dorada funciona como un complemento a la credencial del INAPAM. Los adultos mayores pueden conservar y utilizar ambas tarjetas para sumar descuentos tanto a nivel federal como estatal.

¿Qué edad piden para tramitar la Tarjeta Dorada?

Las autoridades exigen tener un mínimo de 60 años cumplidos para solicitar este documento. Además, el solicitante debe comprobar su residencia en el estado donde opera el programa.

¿Dónde tramitar la Tarjeta Dorada 2026?

Los interesados completan el trámite de forma gratuita en los módulos del IGATIPAM y la Secretaría de Bienestar estatal en ciudades como Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco.

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-