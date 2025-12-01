El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este lunes 1 de diciembre sobre el frente frío número 17 y otro más que está por llegar al país.

Este día, el frente frío núm. 17 se extenderá sobre el noreste y oriente del país y ocasionará intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), así como lluvias aisladas en el noreste del territorio nacional.

La masa de aire polar asociada al frente, mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central , además de viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, norte de Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec.

A su vez, una vaguada en altura, un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical, mantendrán el ambiente frío con lluvias aisladas y rachas de viento de 40 a 60 km/h en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Finalmente, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 01 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Morelos.

Pronóstico para el martes

El frente frío núm. 17 se extenderá desde el noreste del golfo de México hasta Veracruz , interaccionará con un canal de baja presión, generando lluvias y chubascos en el noreste y oriente del país, con lluvias puntuales fuertes en Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) . La masa de aire polar que lo acompaña mantendrá el ambiente frío a muy frío sobre el norte del país y viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz (norte).

Pronóstico para el miércoles

El frente núm. 17 se extenderá con características de estacionario sobre el norte y noreste del país , continuará interactuando con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del golfo de México, propiciando lluvias y chubascos en noreste del territorio nacional. Al final del día, se prevé que el sistema frontal 17 adquiera características cálidas, se desplace hacia el sureste de Estados Unidos y deje de afectar a México , no obstante, otro frente frío se aproximará a la frontera norte del territorio nacional .

ESPECIAL / Conagua

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA