El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este lunes 1 de diciembre sobre el frente frío número 17 y otro más que está por llegar al país. Este día, el frente frío núm. 17 se extenderá sobre el noreste y oriente del país y ocasionará intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), así como lluvias aisladas en el noreste del territorio nacional. La masa de aire polar asociada al frente, mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, norte de Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec. A su vez, una vaguada en altura, un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical, mantendrán el ambiente frío con lluvias aisladas y rachas de viento de 40 a 60 km/h en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Finalmente, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.El frente frío núm. 17 se extenderá desde el noreste del golfo de México hasta Veracruz, interaccionará con un canal de baja presión, generando lluvias y chubascos en el noreste y oriente del país, con lluvias puntuales fuertes en Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla). La masa de aire polar que lo acompaña mantendrá el ambiente frío a muy frío sobre el norte del país y viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz (norte).El frente núm. 17 se extenderá con características de estacionario sobre el norte y noreste del país, continuará interactuando con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del golfo de México, propiciando lluvias y chubascos en noreste del territorio nacional. Al final del día, se prevé que el sistema frontal 17 adquiera características cálidas, se desplace hacia el sureste de Estados Unidos y deje de afectar a México, no obstante, otro frente frío se aproximará a la frontera norte del territorio nacional.Con información del Servicio Meteorológico Nacional