Recientemente se descubrió un grupo de Facebook identificado como “Las Princesas de Papá”, con más de 20 mil 600 miembros, la mayoría de Monterrey, en el que se difundía contenido sexualizado de mujeres y niñas menores de edad.

En este sentido, Javier Flores Saldívar, fiscal general de Justicia en conjunto con Gerardo Escamilla, Secretario de Seguridad Pública, anunciaron en una rueda de prensa que el grupo está siendo investigado por ambas dependencias.

Flores Saldívar apuntó que la Fiscalía trabaja para proteger a mujeres, niños y adolescentes, por lo que la investigación del caso será a profundidad. "Siempre, dentro de las políticas que se están siguiendo, está la protección y la vida libre de toda violencia para mujeres, niños y adolescentes”, precisó.

Investigación en curso

De la misma manera, el fiscal señaló que la investigación ya se encuentra en curso , y que forma parte del área especializada en trata de personas.

“Me están informando, efectivamente, que esta red que refieres ya se está investigando aquí en la Fiscalía, en el área de trata. Es gente preponderantemente de Centroamérica y ya se tumbó la interconexión. Se sigue investigando por el hecho de que se puede continuar viendo, entonces se va a buscar la forma de suprimirla”, detalló.

Por otro lado, Escamilla aseguró que la Policía Cibernética está en constante vigilancia , así como promoviendo campañas de prevención y control parental.

“La Policía Cibernética, de manera permanente, está realizando recomendaciones a todos los usuarios, sobre todo a los padres de familia, para que tengan actividades de supervisión con los menores, que puedan tener medidas preventivas como verificar qué páginas están consultando”, explicó.

También dijo que se está trabajando de la mano con Meta y demás autoridades de internet, para lograr dar de baja páginas y grupos en los que ocurran actividades irregulares.

Finalmente, se enfatizó en la importancia de la supervisión parental, y de la colaboración de las autoridades y la sociedad, para poder prevenir la exposición de menores de edad a contenido inapropiado.

