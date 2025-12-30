La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció apoyos de 30 mil pesos para los familiares de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, ocurrido la tarde del pasado domingo 28 de diciembre.

El día de ayer, la Mandataria visitó a los lesionados, y al ser entrevistada a las afueras del hospital Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Salina Cruz, dio a conocer las indemnizaciones para los afectados. De acuerdo con cifras oficiales, el accidente dejó un saldo de 13 personas muertas y 98 heridas.

"Se va a dar un primer apoyo a todas las familias para que no tengan que estar haciendo gastos" , señaló Sheinbaum.

La Presidenta agregó que "se les está dando apoyo funerario y todo lo que se requiera para el apoyo a las familias".

"Y vamos a estar en contacto con ellos en el momento en que la Fiscalía pueda determinar lo más pronto posible la causa, se les va a dar un apoyo adicional a todos" , afirmó.

Sheinbaum precisó que la indemnización de 30 mil pesos es solo "para que no tengan que hacer gastos en uno o dos días(…) en esta situación tan trágica y terrible para muchos de ellos".

Previamente, Sheinbaum visitó los hospitales IMSS Bienestar de Salina Cruz y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Tehuantepec, donde están internados la mayoría de los heridos.

La Mandataria indicó que hay más personas que han sido trasladadas a otros hospitales de Oaxaca, sin precisar cuántas ni cuáles hospitales, y señaló que, de ser necesario, podría haber otros traslados a la Ciudad de México.

En cuanto a las quejas de familiares que han denunciado en redes la insuficiencia hospitalaria y de medicamentos, Sheinbaum afirmó que "se les va a atender a todos".

Previamente, la Fiscalía General de la República informó que mantiene abiertas diversas diligencias para esclarecer el accidente.

Por su parte, la Secretaría de Marina informó que ya fueron recuperados en su totalidad los 13 cuerpos de las personas que perdieron la vida en el accidente.

Y precisó que "continúan 36 personas hospitalizadas recibiendo atención médica especializada".

El incidente ocurrió el domingo en un tramo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos estratégicos del Gobierno mexicano para conectar los océanos Pacífico y Atlántico mediante una red ferroviaria, portuaria e industrial que atraviesa los estados de Oaxaca y Veracruz (sur del país).

El Corredor Interoceánico ha sido presentado por el Ejecutivo federal como una alternativa logística al Canal de Panamá y como un polo de desarrollo para el sur-sureste del país, aunque también ha enfrentado desafíos relacionados con infraestructura, seguridad y oposición de algunas comunidades.

Según la Semar, el accidente ocurrió a la altura de la comunidad zapoteca Nizanda, sobre la línea Z del tren, entre las poblaciones de Nizanda y Chivela, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, en Oaxaca.

La Línea Z, inaugurada en 2023, va desde Veracruz (Atlántico) hacia Salina Cruz (Oaxaca) y cuenta con 212 kilómetros de extensión.

