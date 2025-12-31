Miércoles, 31 de Diciembre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 31 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este miércoles 31 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 44%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 1 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

