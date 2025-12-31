Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 31 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 31 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 44%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.Jueves 1 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto