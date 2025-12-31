Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 31 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 31 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 44%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 1 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

