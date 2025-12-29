Sheinbaum reacciona a señalamientos de Marx Arriaga en la SEP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que "nadie es portador de la verdad absoluta de la 4T", esto ante las diferencias de Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien convocó a la creación de una nueva organización educativa con estructura propia, al margen de la propia dependencia.

Además, Arriaga acusó que la actual conducción del sistema educativo, encabezada por Mario Delgado Carrillo, mantiene y profundiza procesos de privatización en la educación pública.

En su conferencia mañanera de este lunes 29 de diciembre, Sheinbaum Pardo rechazó entre risas una "rebelión interna" y dijo que dependerá de Arriaga su permanencia en la SEP a cargo de Mario Delgado.

"¿Cuál rebelión interna?", expresó la titular del Ejecutivo federal.

"Siempre hemos luchado por el derecho a la educación. ¡Imagínense! Ahora es con más fuerza todavía la lucha desde el gobierno por la defensa de la educación pública, su mejora, la garantía es de que todas y todos los mexicanos tengan acceso a la educación", dijo.

"Lo segundo: nadie es portador, una persona no puede ser portadora de las ideas de la cuarta transformación. ¿Saben quién es el único? El pueblo de México es quien nos ve, quien nos mira, quien ve lo que hacemos. Siempre lo he dicho, el legado del presidente López Obrador está en el pueblo, el trabajo que hacemos ¿quién lo juzga?, el pueblo y la gente está contenta con el trabajo que estamos haciendo, si no imagínense", declaró la Mandataria.

Aseguró que "es normal" que haya "debate interno", pero la SEP tiene que cumplir el derecho a la educación: "Y está haciendo muy buen trabajo Mario Delgado".

"¿Sería un exceso esto de acusarlo de querer imponer?", se le preguntó.

"Hay quien no está de acuerdo, pero todos tenemos que trabajar en equipo [...] Está bien que haya ideas distintas, lo que es importante es que se trabaje en equipo, aquí en el gabinete trabajamos en equipo, todos trabajamos en equipo y tenemos un mandato popular, que es continuar y avanzar con la cuarta transformación y Mario está haciendo muy buen trabajo al frente de la SEP", contestó Sheinbaum.

MV