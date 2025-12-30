Según el Servicio Meteorológico Nacional, en el transcurso de este martes 30 de diciembre, el frente frío número 25 se extenderá sobre la península de Yucatán y mantendrá interacción con una vaguada en altura, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región, además de lluvias puntuales intensas en el oriente y sureste del país; con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Simultáneamente, la masa de aire ártico asociada al sistema frontal, continuará propiciando evento de “Norte” intenso en las costas de Veracruz (centro y sur), istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), así como fuerte a muy fuerte en el resto del litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

A su vez, se mantendrá el ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional; adicionalmente la posible caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote (durante la mañana). Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera frente a la costa occidental de la península de Baja California, en combinación con un río atmosférico y con la corriente en chorro subtropical, originarán fuertes rachas de viento, lluvias e intervalos de chubascos en el noroeste de la República Mexicana.

ESPECIAL / SMN

Pronóstico de lluvias para hoy 30 de diciembre de 2025:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Oaxaca (noreste), Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco (oeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Papaloapan) y Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Campeche y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento) y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 30 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

*Con información del SMN.

