Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 31 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este miércoles 31 de diciembre prevé que estará con muy nuboso con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 32%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 1 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Viernes 2 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

