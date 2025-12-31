Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 31 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este miércoles 31 de diciembre prevé que estará con muy nuboso con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 32%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 1 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Viernes 2 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

