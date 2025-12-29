La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer el listado de las 13 personas fallecidas, tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca con el nombre y la edad de las víctimas.

A través de un comunicado, difundió la lista conformada por:

Elena Solorza Cruz de 6 años María Antonia Rosales Mendoza de 58 años Bersain Cruz López de 65 años María Concepción Barbosa Acevedo de 65 años Israel Enrique Gallegos Soto de 60 años Inés Alvarado Rojas de 57 años Amada Rasgado Lázaro de 70 años Patricia Medina Pérez de 49 años Luisa Camila Serrano Moreno de 15 años María Luisa Pasaron González de 66 años Raúl López Cruz de 67 años Rogelio Alfonso Luna Luna de 63 años Honoria Medina Pérez de 56 años

Además, reiteró que los familiares de las víctimas pueden comunicarse al teléfono 55- 2230-2106.

A un día del descarrilamiento del Tren Interoceánico, IMSS reporta 13 hospitalizados

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, derivado del incidente registrado en el Tren Interoceánico en el estado de Oaxaca, al corte de las 17:00 horas, se reportan 13 personas hospitalizadas, quienes reciben atención médica oportuna en las siguientes unidades:

A través de un comunicado, explicó que 9 personas se encuentran en el Hospital General IMSS Bienestar de Salina Cruz; dos personas en el Hospital General "Dr. Aurelio Valdivieso"; una persona en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; y una persona en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña.

Además, detalló que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la dependencia brinda acompañamiento y orientación a los familiares de las y los pacientes, "refrendando el compromiso de otorgar atención médica integral, humana y de calidad".

Esta misma tarde, la Secretaría de Marina (Semar) reportó que la cifra de personas fallecidas por el descarrilamiento del tren se mantiene en 13 y señaló que fueron recuperados los cuerpos de las 13 personas que perdieron la vida.

