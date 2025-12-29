La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer el listado de las 13 personas fallecidas, tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca con el nombre y la edad de las víctimas.A través de un comunicado, difundió la lista conformada por:Además, reiteró que los familiares de las víctimas pueden comunicarse al teléfono 55- 2230-2106.El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, derivado del incidente registrado en el Tren Interoceánico en el estado de Oaxaca, al corte de las 17:00 horas, se reportan 13 personas hospitalizadas, quienes reciben atención médica oportuna en las siguientes unidades:A través de un comunicado, explicó que 9 personas se encuentran en el Hospital General IMSS Bienestar de Salina Cruz; dos personas en el Hospital General "Dr. Aurelio Valdivieso"; una persona en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; y una persona en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña.Además, detalló que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la dependencia brinda acompañamiento y orientación a los familiares de las y los pacientes, "refrendando el compromiso de otorgar atención médica integral, humana y de calidad".Esta misma tarde, la Secretaría de Marina (Semar) reportó que la cifra de personas fallecidas por el descarrilamiento del tren se mantiene en 13 y señaló que fueron recuperados los cuerpos de las 13 personas que perdieron la vida.SV