Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 31 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

El clima en Cancún para este miércoles 31 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 44% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 1 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Viernes 2 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Sábado 3 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Lunes 5 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Miércoles 7 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

