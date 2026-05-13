Hoy, 13 de mayo de 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el coordinador del proyecto, Roberto Capuano Tripp, revelaron al mundo la deslumbrante identidad visual de Olinia, ¡el primer vehículo eléctrico diseñado y fabricado íntegramente en México! Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, los líderes del proyecto mostraron un diseño vibrante que busca conectar con las raíces culturales del país y proyectar una visión de futuro tecnológico.

Este anuncio marca un hito histórico y emocionante en la industria automotriz nacional, pues transforma a México de un simple ensamblador a un creador de tecnología propia. El equipo detrás de esta iniciativa involucra a más de ochenta brillantes académicos y técnicos del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico Nacional de México, quienes trabajan con entusiasmo para entregar un producto de calidad mundial.

El poderoso mensaje oculto en la palabra Olinia

El equipo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) eligió este nombre con un propósito claro y lleno de energía. Olinia deriva del vocablo náhuatl "ollin", que los antiguos mexicanos usaban para describir el movimiento perpetuo, el dinamismo y la fuerza vital.

Roberto Capuano Tripp explicó que esta hermosa palabra funciona como un recordatorio constante del objetivo principal del proyecto: crear tecnología accesible para mover a los ciudadanos con alegría . Además, el nombre refleja un profundo orgullo por nuestra herencia cultural y demuestra que la modernidad convive perfectamente con las tradiciones ancestrales, otorgando al vehículo una identidad única.

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La liebre alada: un alebrije que desafía los límites

Lejos de optar por un diseño corporativo aburrido, los creadores sorprendieron a todos al presentar un emblema inspirado en los mágicos y coloridos alebrijes oaxaqueños . La figura central muestra una simpática liebre saltarina sobre un fondo naranja vibrante, un pequeño mamífero que encarna la inteligencia, la adaptabilidad y el aprovechamiento máximo de la energía.

Los diseñadores seleccionaron a la liebre porque representa el ingenio y la resiliencia del pueblo mexicano, características indispensables para un vehículo ágil. Las alas de esta liebre simbolizan la libertad absoluta de movimiento y la capacidad de trascender cualquier obstáculo mediante la innovación pura, garantizando que este alebrije actúe como un sello de calidad inigualable.

¿Por qué México lanza su propio auto eléctrico ahora?

El gobierno mexicano acelera este fantástico proyecto en 2026 porque urge democratizar la movilidad sustentable y purificar el aire en nuestras hermosas ciudades. Durante décadas, potencias como China, Estados Unidos y Alemania dominaron el mercado, mientras México solo armaba vehículos para exportación.

Hoy, la administración actual rompe ese paradigma con valentía para ofrecer un medio de transporte que cuesta una fracción de lo que vale un auto tradiciona l. Eventos previos, como el encarecimiento global de la gasolina, empujaron a las autoridades a buscar soluciones radicales y amigables con el bolsillo. El diseño final surgió de pláticas directas con choferes y ciudadanos, asegurando que el espacio interior acomode sillas de ruedas y paquetes con total comodidad.

Para entender la magnitud de este avance, resulta vital comprender cómo funciona esta maravilla sobre ruedas. Un auto eléctrico como Olinia sustituye el ruidoso motor de gasolina por un motor eléctrico súper silencioso que se alimenta de un paquete de baterías recargables de alta duración.

Lo mejor de todo radica en su simplicidad extrema: los usuarios conectarán el coche directamente a un enchufe convencional en sus casas, ¡así de fácil y sin gastar en costosas estaciones de carga!

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Esta tecnología accesible permite que el vehículo alcance velocidades seguras de hasta 50 kilómetros por hora , ideal para trayectos cortos, viajes escolares o entregas rápidas, democratizando por fin el acceso a la electromovilidad.

¿Cuánto costará el auto eléctrico mexicano Olinia?

Miles de internautas buscan a diario el precio de este innovador medio de transporte, y la respuesta resulta sumamente alentadora para la economía familiar. El precio inicial del vehículo Olinia rondará los 90 mil peso s mexicanos para su versión más básica, un costo increíblemente competitivo en el mercado actual.

Por otro lado, el modelo más equipado, que incluirá características adicionales de confort y tecnología, alcanzará un costo aproximado de 150 mil pesos. Esta excelente estrategia de precios asegura que diferentes sectores de la población adquieran el vehículo sin comprometer sus finanzas.

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¿Cuándo sale a la venta el carro Olinia en México?

La expectativa crece día con día, y los mexicanos cuentan las horas para ver circular a la liebre alada por las avenidas de sus ciudades. El gobierno presentará todos los detalles técnicos y el diseño final del prototipo el próximo 7 de junio de 2026 , un evento que seguramente acaparará los titulares.

Posteriormente, la producción masiva del vehículo comenzará oficialmente en el año 2027, marcando el inicio de una nueva y emocionante era automotriz. Las autoridades trabajan a marchas forzadas para cumplir con estos plazos y entregar las primeras unidades con el mayor de los éxitos.

¿Dónde se fabricará el auto eléctrico Olinia?

Actualmente, el talentoso equipo de desarrollo y la armadora inicial trabajan arduamente en el estado de Puebla, una región con amplia tradición en la manufactura automotriz. Sin embargo, el gobierno planea expandir la producción e instalar armadoras regionales en diferentes estados, como Sonora, para aprovechar los recursos locales y reducir los costos logísticos.

JM