Olinia: ¿Cuál es la velocidad máxima del auto eléctrico mexicano?

El proyecto Olinia impulsado directamente por la Presidenta Claudia Sheinbaum, busca ofrecer una alternativa de movilidad sustentable, accesible y de bajo costo para millones de mexicanos.

Este miércoles por la mañana, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Roberto Capuano, coordinador general del proyecto, explicó detalladamente que el diseño del automóvil responde a las necesidades reales de las ciudades mexicanas. El objetivo principal de esta iniciativa gubernamental es sustituir medios de transporte menos seguros, como los mototaxis, y reducir significativamente la huella de carbono en las zonas metropolitanas del país.

A diferencia de los vehículos de combustión interna tradicionales, este modelo eléctrico no busca competir en las grandes autopistas ni en viajes largos. Su enfoque es netamente urbano y comunitario, priorizando la eficiencia energética en trayectos cortos y destacando la facilidad de recarga, ya que podrá conectarse en cualquier enchufe convencional de una casa o comercio sin requerir instalaciones especiales.

¿Cuál es la velocidad máxima de Olinia y por qué se limitó?

La velocidad máxima que puede alcanzar el auto eléctrico Olinia es de exactamente 50 kilómetros por hora, una cifra que ha generado curiosidad entre los futuros usuarios. Esta limitación técnica no representa un defecto de fabricación, sino que obedece a una decisión de diseño estrictamente basada en la seguridad vial y en el uso citadino para el cual fue concebido.

Al operar a esta velocidad controlada, el vehículo garantiza un desplazamiento mucho más seguro en entornos urbanos densos, protegiendo tanto a los pasajeros como a los peatones. Además, esta característica fundamental permite optimizar al máximo el rendimiento de su batería eléctrica, reduciendo drásticamente los costos de consumo de energía para el usuario final durante sus traslados cotidianos.

El equipo desarrollador confirmó que operar este automóvil compacto será considerablemente más económico que mantener una motocicleta convencional de gasolina. Esta ventaja competitiva, sumada a su amplio espacio interior que supera a otros modelos de su segmento, lo posiciona como una opción sumamente atractiva para trabajadores, familias pequeñas y servicios de transporte local en diversas regiones del país.

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Producción, nueva normatividad y fecha de lanzamiento oficial

La producción masiva de este innovador carro eléctrico comenzará formalmente en el año 2027, marcando el inicio de una nueva era industrial. El plan estratégico inicial contempla la fabricación de 20 mil unidades durante su primera etapa, con la ambiciosa meta de escalar la producción y alcanzar los 50 mil vehículos ensamblados en un periodo máximo de cuatro años.

Un aspecto técnico y legal muy relevante es que el gobierno federal trabaja actualmente en la creación de una nueva Norma Oficial Mexicana (NOM), debido a sus características únicas de diseño y motorización.

El prototipo físico y final se presentará al público el próximo 7 de junio, evento donde se revelarán las dimensiones exactas y los acabados finales. En esta exhibición también se mostrarán las características de los materiales reciclables que componen sus baterías, las cuales están diseñadas para ser reutilizadas y reemplazadas fácilmente, fomentando así la economía circular en el sector automotriz.

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