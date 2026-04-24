Olinia, el esperado auto eléctrico mexicano que impulsa el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, avanza en su desarrollo dentro del estado de Puebla gracias al esfuerzo de un equipo multidisciplinario del Instituto Politécnico Nacional.

Sin embargo, quienes imaginan viajes largos de fin de semana o aventuras interestatales deben frenar sus expectativas de inmediato. Este vehículo revoluciona el mercado automotriz nacional, pero impone una restricción vital que cambia por completo las reglas del juego: no pisará las autopistas del país bajo ninguna circunstancia.

El truco oculto de su motor: ¿Por qué Olinia huye de la carretera?

Olinia no está hecho para la carretera por una serie de importantes razones: su concepción técnica, su enfoque de mercado y su velocidad máxima permitida . Roberto Capuano, coordinador del proyecto, confirmó recientemente que el motor del Olinia restringe su aceleración a un tope de 50 kilómetros por hora. Esta decisión de diseño simplifica enormemente la manufactura y abarata los costos de la batería, la cual representa casi el 40 por ciento del valor total del coche.

Al no alcanzar los límites mínimos de velocidad y seguridad que exigen las vías rápidas, el diseño confina el vehículo a colonias, zonas céntricas y trayectos cortos . De este modo, el Olinia compite directamente contra las motocicletas y no contra autos convencionales de combustión como el Nissan March o el Chevrolet Aveo.

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El nuevo precio y su verdadero propósito urbano. Aunque el proyecto prometía originalmente un costo inicial de 90 mil pesos, la realidad económica y la obligatoria integración de frenos ABS y bolsas de aire elevaron la cifra a un rango estimado entre 150 mil y 200 mil pesos.

A pesar del sorpresivo aumento que impacta el bolsillo de los compradores, el Olinia mantiene su atractivo para un sector específico: el reparto de última milla y la movilidad diaria de los trabajadores . Con una autonomía de apenas 150 kilómetros por carga y un tiempo de conexión de seis a ocho horas en enchufes domésticos convencionales, el auto resuelve las necesidades del 70 por ciento de los mexicanos que habitan en ciudades y realizan traslados rutinarios sin requerir grandes distancias.

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Antecedentes: La carrera contrarreloj por la movilidad sustentable y la regulación legal

La actual administración federal busca consolidar una cadena de suministro local robusta y reducir la dependencia de importaciones asiáticas en el sector automotriz. Eventos previos, como el reciente auge de los miniautos chinos de bajo costo que evidenciaron graves vacíos legales y de seguridad en México, aceleraron la urgencia de crear una alternativa nacional segura, económica y regulad a.

Históricamente, el país destaca como un gigante que ensambla vehículos para marcas extranjeras, pero carecía de una marca propia de alcance masivo. Para lograr este hito técnico y legal, el equipo de Olinia presentó una propuesta normativa basada en la categoría "L" europea . Esta clasificación legal agrupa a los cuadriciclos ligeros, un concepto que actualmente no existe en el reglamento de tránsito mexicano y que resulta indispensable para que el auto circule legalmente por las calles.

El cronograma oficial del gobierno marca un hito sumamente ambicioso para la industria nacional: el primer prototipo funcional del Olinia verá la luz durante la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en la Ciudad de México. No obstante, la producción en serie y la venta al público general arrancarán hasta el primer semestre de 2027.

Mientras los 70 especialistas del IPN trabajan a marchas forzadas en el Centro Nacional de Diseño Automotriz en Puebla, los futuros compradores deben evaluar cuidadosamente si un vehículo de uso estrictamente citadino justifica la inversión frente a las opciones tradicionales de combustión interna que sí permiten salir de la ciudad.

La revolución eléctrica ya tiene sello mexicano, pero exige conductores informados que entiendan las capacidades reales y las limitaciones legales de su nueva adquisición. El Olinia representa un paso histórico para la ingeniería del país, siempre y cuando los usuarios comprendan que su territorio natural es el asfalto urbano y no las grandes autopistas.

JM