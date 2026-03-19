El tren de carga con destino a Ciudad Juárez se descarriló en el municipio de Tepezalá, Aguascalientes, dejando sin vida a un hombre originario de Honduras y a siete personas lesionadas, cinco hondureños, uno de El Salvador y uno mexicano.

Las víctimas viajaban de forma irregular en los vagones del ferrocarril que transportaba acero.

La persona fallecida fue identificada como José Ricard, de 40 años, quien se dirigía a la frontera norte, con el anhelo de cruzar a Estados Unidos por el "sueño americano".

Los lesionados fueron trasladados a instituciones de salud para su atención médica.

¿Cómo fue el accidente?

La Fiscalía General del Estado informó que el accidente ferroviario ocurrió a las 11:15 horas de este 19 de marzo de 2026, en la comunidad Estancia de Chora, municipio de Tepezalá.

Más de 10 mil 900 toneladas de acero quedaron esparcidas en los vagones y góndolas volcadas. No se reportaron víctimas del personal del tren carguero.

El cuerpo del extranjero fallecido ingresó a la unidad del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado y Fuerzas del Estado resguardan la zona, en donde se realizan maniobras para reincorporar las góndolas y máquinas del tren a las vías y levantar el acero.

Momento exacto del descarrilamiento del tren en la estancia “La Chora” en Rincón de Romos, #Aguascalientes.



Un fallecido y siete heridos, todos originarios descarrilamiento Centroamérica. pic.twitter.com/2SyKIiV1QU— Ismael Dueñas (@ismael_duenas) March 20, 2026

Descarrilamientos y vandalismo elevan riesgos en la red ferroviaria nacional

Este incidente se suma a una preocupante estadística de seguridad en la red ferroviaria nacional. Según los reportes de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), en los últimos años se ha mantenido una tendencia constante de siniestros, donde los descarrilamientos representan un porcentaje significativo de los accidentes operativos.

Factores como el vandalismo a la infraestructura —a menudo para el robo de carga o componentes de vía— y la falta de mantenimiento han sido señalados recurrentemente en los anuarios estadísticos de la agencia como causas principales, incrementando el riesgo mortal para los migrantes que utilizan este medio de transporte de manera irregular.

Migración persiste pese a riesgos: violencia y pobreza empujan éxodo centroamericano

El flujo de migrantes provenientes de Honduras y El Salvador hacia Estados Unidos continúa siendo impulsado por la violencia estructural y la falta de oportunidades económicas en sus países de origen.

A pesar del endurecimiento de las fronteras y los peligros documentados, miles de personas siguen optando por rutas de alto riesgo, como la red ferroviaria mexicana, al carecer de vías legales y seguras para su tránsito, una crisis humanitaria monitoreada permanentemente por organismos internacionales.

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