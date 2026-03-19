El documento que debes renovar para poder salir del país en marzo 2026

Para las personas que tengan planeados este año viajes fuera del país, deberán renovar cuanto antes su pasaporte, sobre todo si este está próximo a caducar o ya se encuentra vencido, y así podrán evitar problemas como que se les nieguen viajar o quedar varados en aeropuertos extranjeros.

También debe tomarse a consideración las políticas que haya en los países que se quiera visitar, ya que en ciertos destinos requieren que el pasaporte tenga una vigencia mínima, como es el caso de Europa, que están próximos a implementar el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS). Este permiso, será obligatorio para entrar al espacio Schengen a partir de mediados o finales de 2026, exigirá que el pasaporte tenga una vigencia mínima de tres meses más allá de la fecha prevista de salida del territorio europeo, por lo que un documento próximo a caducar sería rechazado.

Evita altos costosen el trámite del pasaporte

El Gobierno de México está impulsando una medida que busca evitar que los mexicanos renueven este documento de último momento y que eviten los costos altos que esto genera, así como también la poca disponibilidad de citas, por lo que se exhorta a que se realice este trámite con tiempo anticipado.

¿Cómo renovar tu pasaporte?

Renovar pasaporte para mayores de edad:

Lo primero que debes hacer es agendar una cita en alguna de las oficinas en México o en oficinas consulares, puedes hacerlo a través del sitio web oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Deberás cumplir con los siguientes requisitos:

1. Presentar el pasaporte original a renovar

En caso de robo, pérdida o destrucción del pasaporte anterior, deberás levantar un acta ante la autoridad ministerial en territorio nacional y en el extranjero ante la autoridad competente del país en donde se encuentre, así como llenar el formato que te proporcione la oficina de pasaportes o consular para dicho fin, y presentar nuevamente los requisitos como si fuera un trámite de primera vez.

2. Acreditar la nacionalidad mexicana

Si de la consulta a las bases de datos, sistemas o archivos a los que tenga acceso la Secretaría no se pueda acreditar la nacionalidad de la persona solicitante, deberá presentar alguno de los siguientes documentos:

Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular

Certificado de nacionalidad mexicana

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento

Carta de naturalización

Cédula de identidad ciudadana

Certificado de matrícula consular

3. Presentar una identificación oficial vigente en original, como credencial para votar del INE, matrícula consular, entre otras.

Renovar Pasaporte para menores de edad:

Presentar el pasaporte original a renovar y identificación oficial de la o las personas que ejerzan la patria potestad o tutela del menor, así como su autorización, la cual puede otorgarse presencialmente a través de alguna Oficina de Pasaportes en territorio nacional u Oficina Consular en el extranjero.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR