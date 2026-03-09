Muere motociclista en Puente La Desembocada en Puerto Vallarta

Durante las primeras horas de este lunes se reportó un percance vial que ocasionó la muerte de un hombre que conducía por el puente conocido como La Desembocada, en el municipio de Puerto Vallarta, el cual se encuentra en obras desde finales del mes pasado, derivado de la intervención que tuvo en él el Cártel Nueva Generación (CNG) al haber colocado artefactos explosivos para impedir que fungiera como vía de ingreso y salida durante los bloqueos del domingo 22 de febrero.

De acuerdo con las versiones preliminares, el motociclista conducía por este puente, al parecer sin percatarse de las obras que ahí se realizan para tratar de reconstruir el camino, pues parte del mismo fue demolido, es decir, no se encuentra en condiciones para transitar. El hombre habría derrapado, ocasionando que su cuerpo quedara a un costado del arroyo, en la parte baja del mismo.

No dieron a conocer características físicas del motociclista ni del vehículo en el que se transportaba.

Los hechos fueron turnados al agente del Ministerio Público correspondiente para que se encargue del levantamiento de indicios, mientras que el cuerpo de la víctima será llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense con sede en aquella localidad.

Esta es la segunda muerte registrada en el puente luego de que fuera objeto de la violencia perpetrada por los operadores del Cártel Nueva Generación como parte de las acciones derivadas de la captura y caída de su líder, Nemesio Oseguera, alias "El Mencho".

La primera de ellas ocurrió el pasado 3 de marzo, cuando durante el proceso de demolición estalló un presunto explosivo "que había quedado como remanente de los hechos del 22 de febrero", según confirmaron las autoridades de Jalisco. Una de las piezas de escombro generadas tras el estallido cayó en la cabeza de un hombre, quien se encontraba en uno de los terrenos contiguos limpiando unas parcelas, según información extraoficial.

