Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, compartió más detalles sobre el operativo donde fue capturado Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG) en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero y tras el cual perdió la vida.

Fue en una entrevista con el periodista Enrique Acevedo, para la cadena Univisión, donde Omar García Harfuch compartió detalles más precisos sobre el operativo que dio como resultado el abatimiento de "El Mencho", entre ellos el tiempo que tomó planearlo, así como si hubo filtraciones.

El operativo contra “El Mencho” se planeó en un día

García Harfuch compartió que la investigación en contra de Oseguera Cervantes llevaba mucho tiempo: "por años, esta persona cometió homicidios, extorsiones, privaciones ilegales de la libertad, narcotráfico, etcétera", declaró.

Recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) tenía órdenes de aprehensión en su contra, motivo por el cual se implementó el operativo para su captura.

Además, García Harfuch compartió que el operativo contra "El Mencho" se fundamentó en inteligencia militar central, principalmente, más información aportada por el Centro Nacional de Inteligencia y otras instituciones .

Dicha información, agregó, ubicó a una persona cercana a la pareja de "El Mencho", a la que se le da un seguimiento.

El funcionario federal, además, indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desarrolló un operativo sumamente rápido; de un día, prácticamente, donde el Ejército planeó la operación en tres componentes: terrestre, aeromóvil y otro de aviones de la fuerza aérea.

El Secretario de Seguridad apuntó que en este operativo, como en otros de alto impacto, no ha habido filtraciones.

Niega que el crimen organizado sobrepase a las fuerzas federales

Sobre si el crimen organizado ha superado la capacidad de reacción de las fuerzas federales, García Harfuch lo negó categóricamente y subrayó que “la capacidad que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la capacidad que tiene de inteligencia e investigación, la propia Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República, ahora que está siendo sumamente fortalecida, se demostró que no”.

También apuntó que el Gobierno federal tuvo la capacidad de respuesta y tomó el control de la seguridad de ese domingo 22 de abril en varias zonas del país tras la caída de “El Mencho”:

“Que era de los criminales más peligrosos y más poderosos del mundo, que había estado 15 años fortaleciendo un grupo delincuencial, que en las primeras 48 y en 72 regresado a la normalidad y que ahorita no hemos tenido un solo brote de violencia, creo que se demuestra que no es mayor la capacidad del crimen organizado”.

"Nosotros lo que defendemos es el Estado de derecho. Nosotros lo que estamos buscando no es el trofeo de un nombre, por ejemplo, de arrestar a un nombre o quitar un nombre, no. Lo que estamos haciendo con estas detenciones es quitar a los generadores de violencia", dijo García Harfuch.

