México se prepara para una nueva temporada de ciclones tropicales, un periodo clave para millones de habitantes de las zonas costeras, con la llegada de los meses más cálidos, autoridades meteorológicas ya han dado a conocer las fechas oficiales de inicio, así como los nombres que llevarán los primeros sistemas que podrían formarse en 2026.

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), confirmó el calendario oficial para el arranque de la temporada de huracanes 2026 tanto en el Pacífico como en el Atlántico .

De acuerdo con las autoridades, la temporada comenzará el 15 de mayo en el Océano Pacífico, región que suele registrar los primeros sistemas tropicales que pueden afectar estados como Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California. Mientras tanto, en el Océano Atlántico —que incluye el Golfo de México y el mar Caribe— la actividad ciclónica iniciará el 1 de junio.

En esta segunda región, las entidades que suelen mantenerse en vigilancia permanente son Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tamaulipas. Ambas temporadas se extenderán hasta el 30 de noviembre, periodo en el que las autoridades mantienen monitoreo constante ante la posible formación de tormentas y huracanes.

Los primeros nombres asignados a los ciclones de este año ya están definidos, según el Centro Nacional de Huracanes , el primer sistema del Atlántico se llamará Arthur, seguido por Bertha y Cristóbal. En el Pacífico, el primer ciclón de la lista llevará el nombre de Amanda, seguido por Boris y Cristina.

En total, las listas contemplan 21 nombres para el Atlántico y 24 para el Pacífico, que se utilizarán conforme se formen los sistemas durante la temporada.

Los pronósticos preliminares apuntan a un año con actividad ciclónica por encima del promedio histórico, debido principalmente a variaciones en la temperatura de la superficie del mar y la influencia de fenómenos climáticos globales. Modelos meteorológicos estiman que podrían formarse entre 15 y 20 sistemas en el Pacífico y entre 14 y 19 en el Atlántico.

Además, se prevé que al menos cuatro o cinco ciclones en cada litoral alcancen categorías mayores en la Escala Saffir-Simpson, es decir, huracanes de categoría 3, 4 o 5, lo que representa un riesgo considerable para comunidades costeras e infraestructura.

Ante este panorama, las autoridades han reiterado la importancia de la prevención. México, al estar ubicado entre dos océanos, es particularmente vulnerable a estos fenómenos naturales, por lo que se trabaja en reforzar protocolos de evacuación, refugios temporales y sistemas de alerta temprana.

Para 2026, el Servicio Meteorológico Nacional también implementará radares meteorológicos de nueva generación, con el objetivo de emitir avisos más anticipados y precisos, permitiendo que la población tome decisiones informadas para proteger su seguridad y sus bienes.

