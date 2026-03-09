Un Día sin Nosotras: ¿Qué es y por qué se realiza en México tras el 8M?

El mes de marzo se ha convertido en uno de los momentos más importantes del año para las mujeres. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora el 8 de marzo, durante estas fechas se abre un espacio para reflexionar y generar conciencia sobre el papel de las niñas y mujeres en la sociedad , así como para visibilizar la violencia y las problemáticas que enfrentan día a día.

Por ello, año con año, en el llamado 8M, miles de mujeres de distintas partes del mundo toman las calles de sus ciudades para manifestarse y exigir mayores medidas de protección , así como justicia para las víctimas de violencia contra las mujeres.

En México, más allá de la marcha, también se ha popularizado una práctica conmemorativa llamada “Un Día sin Nosotras”, que tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia de las mujeres en la participación ciudadana y en la vida en sociedad.

¿Qué es "Un Día Sin Nosotras"?

El movimiento “Un Día Sin Nosotras” e s una protesta social que invita a las mujeres a ausentarse de sus actividades cotidianas durante 24 horas para demostrar el impacto que tendría su ausencia en la sociedad.

En México, la convocatoria tomó fuerza el 9 de marzo de 2020, cuando la colectiva feminista veracruzana Las Brujas del Mar llamó a las mujeres de todo el país a realizar un paro nacional. La propuesta fue clara: después de las marchas del 8 de marzo, las mujeres debían permanecer en casa, sin asistir al trabajo, escuelas o actividades públicas.

La convocatoria se difundió ampliamente en redes sociales con el mensaje:"¡El nueve ninguna se mueve! #UnDíaSinNosotras. Ni una mujer en las calles, ni en los trabajos, ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en las tiendas".

El objetivo era visibilizar el impacto social y económico de las mujeres y generar conciencia sobre lo que ocurriría si ellas desaparecieran de la vida pública.

El primer paro nacional de mujeres en México tuvo una gran respuesta social. Empresas, instituciones educativas y dependencias públicas permitieron que trabajadoras y estudiantes se sumaran sin que existieran sanciones o descuentos en sus salarios.

Incluso organismos públicos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunciaron su respaldo al movimiento, señalando que la iniciativa buscaba visibilizar las contribuciones de las mujeres en los ámbitos social, económico y político, además de exigir acciones frente a la violencia, el acoso y los feminicidios en México.

Con el paso de los años, la iniciativa se ha replicado cada 9 de marzo, consolidándose como una de las protestas simbólicas más importantes del movimiento feminista en el país.

¿El 9 de marzo es día feriado en México?

A pesar de que en febrero de 2024, legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron con 370 votos a favor que el 9 de marzo sería el "Día Nacional Sin Nosotras" , hasta ahora la fecha no forma parte de los días feriados oficiales establecidos en la Ley Federal del Trabajo, por lo que el paro continúa siendo una acción simbólica y voluntaria.

