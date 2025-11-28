El caso de homicidio del abogado David Cohen Saca tiene una actualización, luego de una nueva captura. Estos son todos los detalles:

Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) aprehendieron a Jorge "N", alias "El Goofy", quien habría reclutado a los dos jóvenes que están acusados del asesinato del abogado David Cohen Sacal, el pasado 13 de octubre , frente a la sede del Poder Judicial capitalino.

La tarde del jueves la fiscalía confirmó la detención de "El Goofy" y lo señaló como “el probable autor intelectual del homicidio de un abogado” .

"De acuerdo con la investigación, el ahora aprehendido es señalado como el probable responsable de planear, coordinar y apoyar a los agresores que atacaron de manera directa a la víctima mientras se dirigía a su vehículo", detalló a través de un comunicado.

A través de las investigaciones, personal de la FGJ recabó los datos de prueba suficientes para solicitar a un juez la orden de aprehensión en contra de Jorge "N", la cual fue ejecutada por policías de investigación en la colonia Del Gas, en la alcaldía Azcapotzalco.

El imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.

De acuerdo con fuentes judiciales, "El Goofy" habría sido la persona que reclutó, armó y ofreció un pago a los sicarios Héctor "N" y Donovan "N", quienes ejecutaron el ataque contra el litigante y que actualmente ya se encuentran vinculados a proceso .

Las mismas fuentes informaron que Jorge "N" residía en la colonia Doctores, desde donde habría planeado la agresión al abogado; sin embargo, tras el crimen huyó de su domicilio para evadir la acción de la justicia .

Agentes de la Policía de Investigación lo ubicaron después de semanas de seguimiento y finalmente lograron su captura.

Además de que las autoridades ya contaban con imágenes del hoy detenido en las instalaciones de Ciudad Judicial y cuando contactó a Héctor y Donovan, los dos detenidos e implicados en el asesinato.

Recuento

El lunes 13 de octubre, Jorge Antonio habría llegado a bordo de una camioneta a un inmueble marcado con el 138 en la calle Doctor Erazo, colonia Doctores.

Allí se reunieron Héctor, Donovan y "El Goofy", este último dio instrucciones y mostró imágenes del abogado Cohen Sacal, según las declaraciones de los imputados por el crimen.

Más tarde, Héctor y Donovan se dirigieron a Ciudad Judicial, en avenida Niños Héroes, donde el abogado fue asesinado a tiros.

De acuerdo con los videos de seguridad, el tirador aparentemente habría sido Donovan, mientras que Héctor fue detenido en ese lugar y vinculado a proceso por homicidio.

Donovan escapó y dos días después del crimen, el 15 de octubre, fue aprehendido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Iztapalapa.

También fue vinculado a proceso por homicidio y su defensa anunció que existe la posibilidad de que se opte por un proceso abreviado, en el que aceptaría su responsabilidad, para reducir su sentencia.

