Autoridades y transportistas dialogan para mejorar seguridad en carreteras

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación (Segob) se reunieron recientemente con diversas cámaras y asociaciones del autotransporte. El encuentro, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, tuvo como objetivo principal fortalecer la comunicación y la colaboración para mejorar la seguridad en las carreteras del país, atendiendo directamente las demandas del sector.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, agradeció la participación del sector y escuchó detalladamente sus peticiones. Destacó el robustecimiento de las áreas de inteligencia e investigación dentro de la SSPC para un seguimiento más efectivo de las carpetas de investigación por robo al autotransporte.

Asimismo, el secretario García Harfuch mencionó que se abordarán las solicitudes de los transportistas para erradicar las extorsiones en las vías nacionales, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y subrayó que estas reuniones son cruciales para evaluar y perfeccionar las tácticas actuales.

Estrategias de seguridad y avances en la reducción del delito

El comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, presentó los resultados obtenidos en la lucha contra el robo carretero. Informó una reducción del 54 por ciento en este delito entre los años 2018 y 2025, evidenciando el impacto de las acciones implementadas por la corporación.

Cortés Hernández detalló que se han identificado 12 estados y 22 tramos carreteros con mayor incidencia delictiva tras un análisis exhaustivo. Esta información permitió diseñar una estrategia integral que incluye corredores seguros, caravanas de acompañamiento, monitoreo de carga y operativos con apoyo tecnológico.

La Guardia Nacional ha mantenido 495 reuniones con diversas cámaras del autotransporte. Estos encuentros buscan identificar riesgos específicos, ajustar los despliegues operativos, mejorar los tiempos de respuesta y consolidar la confianza entre la autoridad y el sector productivo.

Compromiso gubernamental y colaboración del sector

Por su parte, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, reconoció la asistencia del gremio transportista y su vital importancia para la economía nacional, también reafirmó el compromiso del Gobierno de México de implementar soluciones estructurales para su seguridad.

Yáñez Centeno destacó la disposición del gobierno para mantener un diálogo permanente con el sector, asegurando que sus necesidades serán atendidas de manera continua. Las autoridades buscan generar un entorno de certidumbre para quienes transitan y laboran en las vías del país.

Los representantes de las cámaras del autotransporte expresaron su agradecimiento por la convocatoria y reconocieron las medidas adoptadas por las autoridades. Reiteraron su disposición para colaborar activamente y avanzar conjuntamente hacia un futuro con carreteras más seguras para todos.

Entre los asistentes estuvieron José Luis Rodríguez Díaz de León, subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, y Francisco Javier Moreno Montaño, comisionado del Servicio de Protección Federal, junto a directivos de cámaras y empresas de autotransporte.

