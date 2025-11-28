Este jueves 27 de noviembre, tras seis años como fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia ante el Senado de la República, en una carta dirigida a la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, donde señaló que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo propuso como embajador de México "ante un país amigo".

A partir de ese momento, el mecanismo para sustituirlo al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) se echó a andar.

¿Cuándo se elegirá un nuevo fiscal?

El Senado emitió ayer la convocatoria pública para nombrar al nuevo titular de la FGR . Al final de la sesión donde se aprobó en fast track la renuncia de Gertz Manero, se informó que el proceso de selección del nuevo fiscal iniciará este viernes y concluirá la próxima semana con el nombramiento de una nueva persona.

La Mesa Directiva del Senado emitió la convocatoria para recibir el registro de aspirantes entre el viernes 28 y el domingo 30 de noviembre . Las comisiones del Senado deberán sesionar el próximo lunes para seleccionar a 10 perfiles dentro de todas las personas que se registren , entre quienes se espera se incluyan a Ernestina Godoy, y al exministro Arturo Zaldívar, actual funcionario de la Presidencia, entre otros.

La lista de 10 personas deberá ser remitida al pleno para su aprobación y posterior turno a la Presidenta Sheinbaum Pardo, quien deberá elaborar una terna y regresar al Senado. Se prevé que este procedimiento ocurra entre martes y jueves de la próxima semana, por lo que a más tardar el 4 de diciembre el pleno del Senado elegirá a una nueva persona titular de la FGR .

Datos

10 perfiles seleccionará el Senado el próximo lunes de las personas que se registren.

2 terceras partes del Senado deben avalar al nuevo fiscal.

4 de diciembre el Senado elegirá al nuevo titular de la FGR.

