Este jueves 27 de noviembre, tras seis años como fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia ante el Senado de la República, en una carta dirigida a la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, donde señaló que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo propuso como embajador de México "ante un país amigo".A partir de ese momento, el mecanismo para sustituirlo al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) se echó a andar. El Senado emitió ayer la convocatoria pública para nombrar al nuevo titular de la FGR. Al final de la sesión donde se aprobó en fast track la renuncia de Gertz Manero, se informó que el proceso de selección del nuevo fiscal iniciará este viernes y concluirá la próxima semana con el nombramiento de una nueva persona.La Mesa Directiva del Senado emitió la convocatoria para recibir el registro de aspirantes entre el viernes 28 y el domingo 30 de noviembre. Las comisiones del Senado deberán sesionar el próximo lunes para seleccionar a 10 perfiles dentro de todas las personas que se registren, entre quienes se espera se incluyan a Ernestina Godoy, y al exministro Arturo Zaldívar, actual funcionario de la Presidencia, entre otros.La lista de 10 personas deberá ser remitida al pleno para su aprobación y posterior turno a la Presidenta Sheinbaum Pardo, quien deberá elaborar una terna y regresar al Senado. Se prevé que este procedimiento ocurra entre martes y jueves de la próxima semana, por lo que a más tardar el 4 de diciembre el pleno del Senado elegirá a una nueva persona titular de la FGR.