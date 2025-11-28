La temperatura en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este viernes 28 de noviembre será fresca, se esperan entre 27 y 9 °C durante el día. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera en la región Pacífico Centro, durante el día, cielo medio nublado a nublado con chubascos y posibles descargas eléctricas en Michoacán, y lluvias aisladas en Jalisco y Colima; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Bancos de niebla dispersos. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en la región.

Meteored prevé hoy en Guadalajara nubes y claros la mayor parte del día. Esta mañana las temperaturas estarán alrededor de los 18 °C y por la tarde en torno a los 25° C. Durante la noche, las temperaturas estarán cercanas a los 22 °C . Vientos del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 10 km/h.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara?

Viernes 27 – 9 °C Sábado 28 – 9 °C Domingo 27 – 10 °C

Se prevé un fin de semana frío en Guadalajara , en donde se esperan temperaturas mínimas de hasta 9 °C .

¿Cómo estará el clima nacional este día?

Este día, el frente frío núm. 16 se extenderá sobre la península de Yucatán y sureste del territorio nacional, propiciará lluvias puntuales intensas en Veracruz (regiones Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste), lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), lluvias puntuales fuertes en Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como chubascos en San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

ESPECIAL / IAM

Con información de Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

X /@conagua_clima

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA