Nuevos cierres de estaciones de la Línea 1 del Metrobús

La Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció en un comunicado nuevos cierres de estaciones del Metrobús del 1 al 16 de diciembre para realizar remodelaciones y mejorar el servicio.

Como parte de las mejoras periódicas al sistema, Metrobús se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento mayor en estaciones de línea 1 para adecuar los espacios en beneficio de las personas usuarias.

Los trabajos consisten en la colocación de guía podotáctil en el piso de las estaciones. Por seguridad de la población usuaria, estos trabajos no pueden realizarse mientras se brinda servicio , por lo que es necesario el cierre parcial de estaciones para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad.

Durante los trabajos de adecuación, las estaciones involucradas no prestarán servicio hasta la conclusión de los mismos.

Entre las estaciones que cerrarán se encuentran:

Nápoles los días 1 y 2

los días 1 y 2 La Raza los días 2 y 3

los días 2 y 3 El Chopo los días 2 y 3

los días 2 y 3 Colonia del Valle los días 3 y 4

los días 3 y 4 Teatro de los Insurgentes los días 3 y 4

los días 3 y 4 Manuel González los días 4 y 5

los días 4 y 5 Reforma los días 4 y 5

los días 4 y 5 José María Velasco los días 5 y 6

los días 5 y 6 La Joya los días 5 6

los días 5 6 Olivo los días 8 y 9

los días 8 y 9 La Bombilla los días 8 y 9

los días 8 y 9 Buenavista II los días 9 y 10

los días 9 y 10 Hamburgo los días 9 y 10

los días 9 y 10 Altavista los días 10 y 11

los días 10 y 11 Parque Hundido los días 10 y 11

los días 10 y 11 Durango los días 11 y 12

los días 11 y 12 Chilpancingo los días 11 y 12

los días 11 y 12 Sonora los días 15 y 16

los días 15 y 16 Ciudad de los Deportes los días 15 y 16

También puedes consultar las fechas programadas de los cierres en las redes sociales de Semovi y Metrobús CDMX, además del sistema en la página web www.metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB

KR