Nuevos cierres de estaciones de la Línea 1 del Metrobús

La Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció en un comunicado nuevos cierres de estaciones del Metrobús del 1 al 16 de diciembre para realizar remodelaciones y mejorar el servicio.Como parte de las mejoras periódicas al sistema, Metrobús se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento mayor en estaciones de línea 1 para adecuar los espacios en beneficio de las personas usuarias.Los trabajos consisten en la colocación de guía podotáctil en el piso de las estaciones. Por seguridad de la población usuaria, estos trabajos no pueden realizarse mientras se brinda servicio, por lo que es necesario el cierre parcial de estaciones para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad.Durante los trabajos de adecuación, las estaciones involucradas no prestarán servicio hasta la conclusión de los mismos.Entre las estaciones que cerrarán se encuentran: También puedes consultar las fechas programadas de los cierres en las redes sociales de Semovi y Metrobús CDMX, además del sistema en la página web www.metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * KR