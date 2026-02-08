Domingo, 08 de Febrero 2026

CURP: ¿Cómo y dónde obtenerla GRATIS en el 2026?

La CURP certificada ayuda a evitar errores que pueden provocar rechazos, retrasos o incluso la cancelación de trámites

Por: SUN .

La CURP certificada confirma información clave como nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y entidad federativa. ESPECIAL

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento fundamental para la realización de trámites en México. Sin embargo, para que sea válida y aceptada, debe estar certificada por el Registro Civil.

Gracias a esta verificación oficial, la CURP certificada ayuda a evitar errores que pueden provocar rechazos, retrasos o incluso la cancelación de trámites ante instituciones públicas y privadas.

¿Qué es la CURP certificada y para qué sirve?

La CURP certificada confirma información clave como nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y entidad federativa, asegurando que coincidan con los registros oficiales del Estado mexicano.

Este documento es indispensable para realizar procesos como:

  • Inscripción escolar
  • Trámites ante el IMSS, ISSSTE o SAT
  • Acceso a programas sociales
  • Emisión de pasaporte mexicano
  • Obtención o renovación de la credencial del INE
  • Contrataciones laborales
  • CURP certificada 2026. Foto: especial
Contar con una CURP certificada permite que los trámites sean más rápidos y reduce el riesgo de observaciones por inconsistencias en los datos.

¿Cómo obtener la CURP certificada?

La obtención de la CURP certificada gratis es un proceso sencillo y completamente en línea. El procedimiento es el siguiente:

  1. Ingresar al sitio oficial: https://www.gob.mx/curp/
  2. Elegir la opción de consulta con CURP o llenar el formulario con los datos personales.
  3. Completar el código de verificación y dar clic en "Buscar".
  4. El sistema mostrará la CURP certificada, validada con el Registro Civil.
  5. Descargar o imprimir el documento oficial en formato PDF.

