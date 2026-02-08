CURP: ¿Cómo y dónde obtenerla GRATIS en el 2026?

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento fundamental para la realización de trámites en México. Sin embargo, para que sea válida y aceptada, debe estar certificada por el Registro Civil.

Gracias a esta verificación oficial, la CURP certificada ayuda a evitar errores que pueden provocar rechazos, retrasos o incluso la cancelación de trámites ante instituciones públicas y privadas.

¿Qué es la CURP certificada y para qué sirve?

La CURP certificada confirma información clave como nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y entidad federativa, asegurando que coincidan con los registros oficiales del Estado mexicano.

Este documento es indispensable para realizar procesos como:

Inscripción escolar

Trámites ante el IMSS, ISSSTE o SAT

Acceso a programas sociales

Emisión de pasaporte mexicano

Obtención o renovación de la credencial del INE

Contrataciones laborales

CURP certificada 2026. Foto: especial

Contar con una CURP certificada permite que los trámites sean más rápidos y reduce el riesgo de observaciones por inconsistencias en los datos.

¿Cómo obtener la CURP certificada?

La obtención de la CURP certificada gratis es un proceso sencillo y completamente en línea. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial: https://www.gob.mx/curp/ Elegir la opción de consulta con CURP o llenar el formulario con los datos personales. Completar el código de verificación y dar clic en "Buscar". El sistema mostrará la CURP certificada, validada con el Registro Civil. Descargar o imprimir el documento oficial en formato PDF.

