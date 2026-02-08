Cuerpos de auxilio tuvieron que rescatar a 15 personas, entre adultos y menores de edad, que quedaron inmovilizadas a una gran altura, al presentar una falla mecánica la rueda de la fortuna en los juegos mecánicos que se encuentran instalados en el Parque Culiacán 87, en Culiacán, Sinaloa, sin que hubiera incidentes mayores.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil del estado y del municipio de Culiacán, unieron esfuerzos para bajarlos sin riesgos, con el apoyo de dos enormes grúas y la colocación de escaleras, sin que se presentaran problemas mayores durante el rescate.

De acuerdo con el reporte, el cable de acero que sirve como banda para que giren las canastillas de la rueda de la fortuna se reventó, por lo que el juego mecánico quedó inmovilizado, con quince paseantes arriba, entre adultos y menores de edad, suspendidos a gran altura. Ante la imposibilidad de una pronta reparación, se solicitó ayuda.

Una vez que todas las personas fueron bajadas con auxilio de las grúas, fueron atendidas por paramédicos en tierra, sin que ninguno de ellos ameritara ser trasladado a un hospital para una atención más minuciosa.

No es el único incidente de este tipo en Sinaloa

En 2025, falla en montaña rusa obliga a paseantes a descender por rampa en la Feria Canaco-Los Mochis

En el mes de noviembre de 2025, en la Feria Canaco-Los Mochis, instalada en los patios del antiguo ingenio azucarero, se produjo una falla en uno de los sensores que regula el desplazamiento de los carritos de la montaña rusa, por lo que los paseantes que quedaron suspendidos en las alturas tuvieron que bajar caminando por una rampa.

Uno de los empleados de la feria subió a las alturas para rescatar a tres jóvenes que quedaron atorados en la parte más alta, al detenerse los carritos, a quienes guio por una rampa hasta que llegaron a tierra firme, sin sufrir ningún daño.

El hecho fue divulgado en redes sociales con videos y fotos. Incluso, uno de los paseantes de este juego de la montaña rusa, identificado como Ismael Gastelum, escribió un breve mensaje en el que describió que les ofrecieron restituirles el pago que realizaron por disfrutar este juego mecánico que forma parte de la Feria Canaco-Los Mochis.

