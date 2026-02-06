Los pagos electrónicos con tarjetas de débito en terminales bancarias y en línea cada vez son más comunes en México, lo que hace relevante tener conocimiento del monto máximo al que puede llegar cada transacción.

Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indican que de enero a junio de 2025 se realizaron alrededor de 2 mil 772 millones de pagos con tarjetas en comercios tradicionales y en comercios electrónicos. Los pagos electrónicos representan el 29% del total de pagos.

Señala que las tarjetas de débito dominan las transacciones de comercio electrónico, representando dentro de este periodo el 70% de las compras autorizadas.

Estas cifras ponen en contexto la importancia de conocer cuánto dinero puedes pagar con una tarjeta de este tipo.

¿Cuál es el monto máximo para pagar con tu tarjeta de débito?

Para algunas personas, las tarjetas de débito proporcionan ventajas a la hora de pagar artículos y servicios. En primer lugar, permiten realizar transacciones seguras y directas desde la cuenta bancaria. Además, ayudan a tener un mayor control financiero, pues se evita la generación de deudas e intereses.

En México no existe un monto máximo único establecido por ley para pagar con tarjeta de débito, ya que, además del dinero que se encuentra disponible en la cuenta, también depende de los límites configurados por tu banco.

En otras palabras, cada institución financiera establece los límites diarios de compra, aunque también se pueden configurar restricciones de seguridad por el usuario, una herramienta que la mayoría de los bancos ofrecen en sus bancas móviles o en línea.

De este modo, el límite depende de tu banco y tipo de cuenta, por lo que es aconsejable obtener esta información directamente de la institución.

Como ejemplo se encuentra Santander, que, de acuerdo a su página oficial , establece un límite con Tarjeta de Débito fijo y diario de 2 mil 400 pesos.

No obstante, el límite diario para clientes con cuenta Platinum y Black es de 7 mil 500 pesos, y para clientes con cuenta Pymes, de 10 mil.

Como medida de seguridad adicional, las tarjetas también tienen un límite de extracción diario, siendo de hasta 900 con tarjeta y de 300 en retiros sin tarjeta. En el caso de la cuenta Platinum y Black es de mil 700 pesos, y para clientes Pymes es de 3 mil 600 pesos. Estos límites pueden ser modificados por el usuario en cualquier momento.

Para conocer las restricciones de tu tarjeta, revisa tu contrato bancario, la aplicación móvil o llama directamente a tu sucursal.

