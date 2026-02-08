Primer simulacro nacional 2026: ¿Cuándo sonará la alerta?

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y perfeccionar la respuesta ciudadana ante emergencias, las autoridades mexicanas se preparan para un nuevo ejercicio de evacuación a gran escala.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha confirmado, mediante un comunicado, que el Primer Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas. Durante esta jornada, la alerta sísmica resonará tanto en los altavoces de la vía pública como en los teléfonos inteligentes de la población.

Este ensayo busca que los ciudadanos sepan exactamente cómo reaccionar en sus hogares, centros de trabajo y escuelas, utilizando los dispositivos móviles como una pieza clave de seguridad.

¿Cómo opera el sistema de alerta en los dispositivos móviles?

A raíz de las experiencias dejadas por los terremotos de 1985 y 2017, la Coordinación Nacional de Protección Civil, junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, consolidó un sistema de aviso directo a celulares. Este mecanismo utiliza el Sistema Integral de Envío Masivo de Mensajes CAP.

A diferencia de otras plataformas, este sistema posee características específicas:

Tecnología Cell Broadcast (CBS): Permite que el aviso llegue al mismo tiempo que las alarmas de los postes públicos.

Sin costo ni registros: No requiere el pago de suscripciones ni la descarga de apps externas, ya que viene integrado de fábrica en los equipos gracias a convenios con los fabricantes.

Infraestructura robusta: Operadoras como Telcel, AT&T, Movistar y Altán Redes colaboran para garantizar que el mensaje se distribuya correctamente.

Cuando se detecta un evento sísmico, el usuario recibe un aviso con la magnitud y el epicentro estimado. Esto otorga un margen de hasta 40 segundos de ventaja para iniciar los protocolos de evacuación. Cabe destacar que el sonido es deliberadamente fuerte; aunque pueda generar sobresalto, su volumen garantiza que sea escuchado incluso si el teléfono no está a la mano.

Aunque la primera prueba masiva ocurrió en abril de 2025, el sistema ya ha demostrado su utilidad real. En lo que va del año, ha notificado con éxito movimientos telúricos importantes, como los ocurridos el pasado 2 y 26 de enero de 2026.

Guía para activar las notificaciones en tu equipo

Para asegurar que tu dispositivo reciba el mensaje del sistema de alertamiento masivo, verifica que las opciones de emergencia estén encendidas siguiendo estos pasos:

Para usuarios de Android:

Ingresa a "Ajustes".

Selecciona "Notificaciones".

Entra en "Ajustes Avanzados".

Activa la opción de "Alertas de Emergencia".

Para usuarios de iPhone:

Ve a "Configuración".

Selecciona "Notificaciones".

Desliza hasta el final de la pantalla y activa el interruptor de "Alertas de emergencia/graves/extremas".

