Autoridades de los programas del Bienestar confirmaron recientemente que la Beca Rita Cetina dará un pago triple a algunos estudiantes, cuyo monto asciende a 5 mil 700 pesos, en el depósito de febrero de 2026. En este escenario, aquí te decimos cuál es el requisito fundamental para obtenerlo.

La Beca Rita Cetina es uno de los apoyos sociales implementados durante los primeros meses de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y tiene como objetivo evitar que niños y jóvenes en México abandonen sus estudios por falta de recursos económicos.

Este apoyo es universal, lo que quiere decir que todos los alumnos de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— que estudien en una escuela pública podrán recibirla, aunque el monto varía según el nivel de estudios.

Las reglas de operación indican que la beca dispersa pagos cada dos meses, a excepción del bimestre julio-agosto, debido al periodo vacacional. Así, este mes de febrero las autoridades reanudarán los pagos tras el descanso decembrino y el posterior regreso a clases.

¿Quiénes recibirán pago triple de la Beca Rita Cetina en febrero de 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), l as familias con una hija o hijo de nuevo ingreso recibirán el monto correspondiente a tres bimestres completos, es decir, 5 mil 700 pesos.

Para poder obtener el apoyo, se debe haber recogido la tarjeta del Banco del Bienestar en enero de este año. El retraso en la entrega de los plásticos originó que algunos estudiantes se atrasaran en los pagos, por lo que este depósito tiene el objetivo de ponerlos al corriente. El "pago triple" corresponde a los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre (pendientes) más enero-febrero (actual).

Las familias que ya contaban con la tarjeta y se encuentran al corriente de los pagos recibirán este mes un apoyo de mil 900 pesos. Sin embargo, si hay dos o más hijos de secundaria en el mismo hogar, se otorgan 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

La Beca Rita Cetina forma parte del conjunto de Becas para el Bienestar, las cuales este año beneficiarán a más de 22 millones de estudiantes de todos los niveles educativos en el país, de acuerdo con datos del Gobierno Federal.

Cabe recordar que, actualmente, los estudiantes de nivel secundaria son los únicos que forman parte del apoyo, sin embargo, en febrero se tiene prevista la realización de asambleas informativas en planteles educativos para sumar al programa a alumnas y alumnos de primaria. En su caso, el apoyo será de 2 mil 500 pesos en un único pago anual.

