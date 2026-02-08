La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel, compartió durante " La Mañanera " de la Presidenta Claudia Sheinbaum del pasado lunes que existe una iniciativa de Ley para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el doblaje mexicano .

La funcionaria anunció que el documento está listo y fue diseñado en conjunto con la comunidad de doblaje y la consejería jurídica para proteger a los trabajadores de esta industria frente al avance de la IA. También mencionó que se presentará una nueva Ley de Cine para fortalecer la exhibición y producción nacional.

Para finalizar su intervención, Curiel adelantó una propuesta para que compositores y músicos reciban una retribución justa (derechos compensatorios) por la música que se escucha a través de aplicaciones en teléfonos celulares , algo que ya ocurre en otros países.

La lucha de la industria del entretenimiento

El pasado mes de diciembre, actores de doblaje y locutores vivieron una importante victoria en su lucha contra el uso de IA sin regulación, luego de que el Congreso de la Ciudad de México aprobara en lo general y en lo particular el dictamen que se encontraba en discusión .

Tras dos votaciones, las reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley Federal de Cinematografía avanzaron hacia la Cámara de Diputados, donde continuarán su camino para integrarse a la Constitución Mexicana.

Con 48 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, el dictamen fue aprobado en lo general. Uno de sus apartados, el referente a los derechos de autor, fue separado para su discusión en lo particular, aunque finalmente obtuvo el mismo resultado. La decisión provocó euforia entre actores de doblaje, locutores y empresarios que acudieron al recinto legislativo .

En la conferencia matutina del pasado lunes, luego de destacar el incremento en estímulos para producción anunciados el año pasado, Curiel reconoció que la ley lleva muchos años siendo esperada. La nueva ley ya estaba lista, según el gobierno anterior, pero fue detenida por la actual Administración para una mejor revisión .

